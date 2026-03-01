بازیکنان کروات تراکتور ایران را ترک کردند

در پی تحولات اخیر، چهار بازیکن کروات تیم تراکتور تبریز، شامل پوستونسکی، دروژدک، اشترکالی و هلیلوویچ، ایران را ترک کردند.

به گزارش ایلنا،   وبسایت یوتارنی لیست گزارش داد که تمامی بازیکنان کروات شاغل در تراکتور تبریز، تیمی که فصل گذشته قهرمان ایران شد، کشور را ترک کرده‌اند. دوماگوی دروژدک که همراه با تومیسلاو اشترکالی ایران را ترک کرده، اعلام کرد که به ترکیه رسیده‌اند و در حال بازگشت به کرواسی هستند.

دراگان اسکوچیچ، سرمربی کروات تیم، ۱۰ روز پیش از باشگاه خداحافظی کرده بود. ایگور پوستونسکی نیز بیش از یک ماه است که برای بهبودی پس از جراحی رباط صلیبی در کشور خود به سر می‌برد. تیبور هلیلوویچ نیز زودتر و برای انجام امور گذرنامه به کرواسی بازگشته بود. این خروج دسته‌جمعی در پی ناآرامی‌های اخیر صورت گرفته است، اگرچه دروژدک و اشترکالی تنها نمایندگانی بودند که همزمان با اوج‌گیری تنش‌ها در ایران حضور داشتند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
نمونه گیری در منزل