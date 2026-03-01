به گزارش ایلنا، روابط عمومی فدراسیون کشتی اعلام کرد که در پی تجاوزات نیروهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی، کمپ تیم‌های ملی کشتی مورد اصابت حملات قرار گرفت. در این حمله، بخش‌های مختلف کمپ متحمل خسارت جدی شدند از جمله: رستوران، ورودی اصلی کمپ و ورودی خانه‌های کشتی، اتاق‌های محل اسکان ورزشکاران، تأسیسات حیاتی سرد و گرم، تابلوهای برق و ساختمان نگهبانی تخریب شدند.

فدراسیون کشتی تأکید کرده است که با توجه به پایان اردوی تیم‌های ملی و تدابیر پیشگیرانه، این حمله خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

