کمپ تیمهای ملی کشتی هدف حملات قرار گرفت
کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی، شامل خانههای کشتی شهید ابراهیم هادی و شهید مصطفی صدرزاده، در نتیجه حملات اخیر هدف قرار گرفت و زیرساختهای مهمی در آن تخریب شدند.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی فدراسیون کشتی اعلام کرد که در پی تجاوزات نیروهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی، کمپ تیمهای ملی کشتی مورد اصابت حملات قرار گرفت. در این حمله، بخشهای مختلف کمپ متحمل خسارت جدی شدند از جمله: رستوران، ورودی اصلی کمپ و ورودی خانههای کشتی، اتاقهای محل اسکان ورزشکاران، تأسیسات حیاتی سرد و گرم، تابلوهای برق و ساختمان نگهبانی تخریب شدند.
فدراسیون کشتی تأکید کرده است که با توجه به پایان اردوی تیمهای ملی و تدابیر پیشگیرانه، این حمله خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.