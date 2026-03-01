آسیب جدی به اماکن فدراسیون هندبال

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، در پی حملات وحشیانه و تجاوز آشکار رژیم غاصب صهیونیستی و رژیم کودک‌کش آمریکا به خاک میهن عزیزمان ایران، امروز(۱۰ اسفندماه) ساختمان فدراسیون هندبال همانند ایام جنگ ۱۲ روزه مجددا و شدیدتر از قبل مورد آسیب قرار گرفت و دچار خسارت جدی شد.

خوش‌بختانه هیچ‌یک از کارمندان و مسئولان فدراسیون در زمان این هجوم بی‌شرمانه در محل فدراسیون حضور نداشتند و این اتفاق دردناک تلفات جانی نداشت.

فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران بار دیگر این اقدام وحشیانه را به‌شدت محکوم می‌نماید و ضمن تسلیت شهادت جمعی از مردم بیگناه کشور و رهبر معظم انقلاب، بر عهد خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید بیعت و تاکید می‌کند.

