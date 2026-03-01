خروج اضطراری آنتونیو آدان از ایران

آنتونیو میراندا آدان، دروازه‌بان اسپانیایی استقلال، در پی تحولات اخیر و بسته شدن حریم هوایی ایران، با آخرین پرواز از تهران خارج شد و به خانواده‌اش در مادرید پیوست.

به گزارش ایلنا،  آدان که سابقه حضور در رئال مادرید را دارد، در گفت‌وگو با رادیو ملی اسپانیا (RNE) اعلام کرد که درست در زمان خروج از کشور، درگیری‌ها آغاز شده و توانسته با پروازی ساعت ۶:۳۰ صبح به مقصد ترکیه، از تهران خارج شود. او تأیید کرد که اخباری مبنی بر “۴۸ ساعت تعیین‌کننده” به آن‌ها داده شده بود.

این دروازه‌بان با اشاره به دو بازیکن خارجی دیگر، منیر الحدادی و ایوان سانچز، که پروازشان (ساعت ۹ صبح به مقصد دبی) لغو شده بود، گفت که آن‌ها مجبور به خروج زمینی شده‌اند و به دلیل ضعف ارتباطات، از وضعیت دقیق آن‌ها اطلاعی ندارد اما تخمین می‌زند سفر زمینی‌شان طولانی خواهد بود.

با وجود خروج اضطراری، آدان تأکید کرد که تهران شهری «کاملاً امن» با «زندگی عادی» است و مرخصی دو روزه پس از پیروزی تیم در لیگ، فرصت خروج را فراهم کرد. او در مورد بازگشت ابراز تردید جدی کرد و گفت: «قرار بود دوشنبه برگردیم، اما با بسته بودن حریم هوایی، فعلاً امکان بازگشت نیست و تصمیم بر این است که برنگردیم.» همچنین او اشاره کرد که ارتباط با باشگاه به دلیل نبود اینترنت مختل شده است.

