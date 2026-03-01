به گزارش ایلنا، AFC با صدور بیانیه‌ای رسمی، لغو مسابقات باشگاهی منطقه غرب در تاریخ‌های مقرر (۲ و ۳ مارس ۲۰۲۶ برای نخبگان و ۳ و ۴ مارس برای سطح دوم) را اعلام کرد. این نهاد بر تعهد خود نسبت به ایمنی تأکید کرد و اظهار داشت که برنامه جدید پس از بررسی دقیق وضعیت منتشر می‌شود.

روزنامه الشرق الاوسط پیش از این گزارش داده بود که در صورت عدم یافتن زمان مناسب، احتمال برگزاری متمرکز مسابقات در ماه آوریل وجود دارد؛ به این صورت که مسابقات از مرحله یک‌هشتم نهایی به‌صورت تجمعی آغاز شود. همچنین، قرعه‌کشی مرحله نهایی در ۲۵ مارس در کوالالامپور و مراحل نهایی (یک‌چهارم نهایی تا فینال) به‌صورت متمرکز در جده از ۱۶ تا ۲۵ آوریل ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/