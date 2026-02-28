تعویق دیدارهای لیگ ستارگان قطر
بر اساس اطلاعیه رسمی سازمان لیگ ستارگان قطر، مسابقات امروز این رقابتها در چارچوب هفته هفدهم برگزار نمیشود و دیدار تیمهای الشمال مقابل القطر و العربی برابر السیلیه تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.
به گزارش ایلنا، سازمان لیگ ستارگان قطر اعلام کرد که به دلیل شرایط پیش آمده، بازیهای مربوط به هفته هفدهم لغو شدهاند.
این تعویق شامل دو مسابقه مهم بود: تقابل الشمال با القطر و همچنین بازی العربی مقابل السیلیه.
در بیانیه رسمی تأکید شده است که تاریخ جدید برگزاری این دیدارها در آینده و از طریق کانالهای رسمی اعلام خواهد شد. این تغییر ناگهانی موجب شد تا برنامه کلی هفته هفدهم دستخوش تغییر شده و باشگاهها منتظر اعلام زمانبندی مجدد باشند.