تعویق دیدارهای لیگ ستارگان قطر

به گزارش ایلنا، سازمان لیگ ستارگان قطر اعلام کرد که به دلیل شرایط پیش آمده، بازی‌های مربوط به هفته هفدهم لغو شده‌اند.

این تعویق شامل دو مسابقه مهم بود: تقابل الشمال با القطر و همچنین بازی العربی مقابل السیلیه.

در بیانیه رسمی تأکید شده است که تاریخ جدید برگزاری این دیدارها در آینده و از طریق کانال‌های رسمی اعلام خواهد شد. این تغییر ناگهانی موجب شد تا برنامه کلی هفته هفدهم دستخوش تغییر شده و باشگاه‌ها منتظر اعلام زمان‌بندی مجدد باشند.

