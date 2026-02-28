فلیک: رفتار ویارئال غیرجوانمردانه بود

به گزارش ایلنا، هانسی فلیک امشب دیدگاه خود را در مورد بازی مقابل ویارئال که در اسپاتیفای نوکمپ با نتیجه 4 بر 1 و با هت‌تریک لامین یامال به پایان رسید، ارائه کرد.

وی در ابتدا گفت:«البته که می‌توانیم کارهای بهتری انجام دهیم، اما واقعاً از آنچه امروز دیدم لذت بردم. ما عالی بازی کردیم. سه‌شنبه (در جام حذفی) متفاوت خواهد بود، اما باید در این سطح بازی کنیم. ما خیلی خوب و سریع پرس کردیم. دوئل‌ها را بردیم. واقعاً از آنچه دیدم خوشم آمد.»

وی ادامه داد:«عالی بود. ما سعی می‌کنیم از لامین مراقبت کنیم، اما بقیه تیم نیز بسیار خوب بودند. ما ویارئال را به خوبی پرس کردیم، دوئل‌های مستقیم را بردیم و این کلید بازی امروز بود؛ پرس خوب و سریع، عملکردی عالی.»

وی افزود:«ما توپ را پس از مصدومیت بازیکن ویارئال بیرون انداختیم، اما در یک اقدام دیگر، تیم حریف این کار را نکرد. این بازی جوانمردانه نیست.»

