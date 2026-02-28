لیورپول 5-2 وستهم: آتشبازی قرمزها در آنفیلد
لیورپول با درخشش مهاجمان خود و استفاده حداکثری از ضربات ایستگاهی، در دیداری پرگل، وستهم را با نتیجه ۵ بر ۲ شکست داد و فاصله امتیازی خود با تیمهای صدرنشین را کاهش داد.
به گزارش ایلنا، لیورپول بازی را تحت فشار آغاز کرد و در دقیقه پنجم توسط هوگو اکیتیکه (پس از دفع یک کرنر) پیش افتاد. این روند با گل دوم ویرجیل فن دایک از روی ارسال کرنر دوم ادامه یافت. حملات سرخها متوقف نشد و پاس هوشمندانه اکیتیکه، الکسیس مک آلیستر را در موقعیت گل سوم قرار داد تا نیمه اول با برتری ۳-۰ به پایان برسد.
در آغاز نیمه دوم، وستهام توسط توماس سوچک یکی از گلها را جبران کرد، اما کودی خاکپو بلافاصله گل چهارم را به ثمر رساند. با وجود تلاشهای وستهام برای کم کردن فاصله، یک سانتر اشتباه در دقایق پایانی توسط اکسل دیساسی به گل به خودی تبدیل شد تا نتیجه نهایی ۵-۲ شود. این پیروزی لیورپول را همامتیاز با منچستر یونایتد کرد و تنها سه امتیاز با استون ویلا در رتبه سوم فاصله دارد.