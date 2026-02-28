تعطیلی تمرینات استقلال و پرسپولیس تا اطلاع ثانوی

به گزارش ایلنا، با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران و در پی شرایط خاص ایجادشده در کشور، مسئولان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تصمیم گرفتند تمرینات تیم‌ها را تا اطلاع ثانوی تعطیل کنند.

این تصمیم با هدف حفظ آرامش بازیکنان و اعضای کادرفنی و همچنین هماهنگی با شرایط کلی کشور اتخاذ شده است.

زمان ازسرگیری تمرینات متعاقباً و پس از بررسی شرایط اعلام خواهد شد.

