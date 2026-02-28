تعطیلی تمرینات استقلال و پرسپولیس تا اطلاع ثانوی
در پی تحولات اخیر منطقه و با توجه به شرایط بهوجود آمده، تمرینات دو تیم استقلال و پرسپولیس تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام شد.
به گزارش ایلنا، با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران و در پی شرایط خاص ایجادشده در کشور، مسئولان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تصمیم گرفتند تمرینات تیمها را تا اطلاع ثانوی تعطیل کنند.
این تصمیم با هدف حفظ آرامش بازیکنان و اعضای کادرفنی و همچنین هماهنگی با شرایط کلی کشور اتخاذ شده است.
زمان ازسرگیری تمرینات متعاقباً و پس از بررسی شرایط اعلام خواهد شد.