تعطیلی تمرینات استقلال و پرسپولیس تا اطلاع ثانوی
در پی تحولات اخیر منطقه و با توجه به شرایط به‌وجود آمده، تمرینات دو تیم استقلال و پرسپولیس تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام شد.

به گزارش ایلنا، با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران و در پی شرایط خاص ایجادشده در کشور، مسئولان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تصمیم گرفتند تمرینات تیم‌ها را تا اطلاع ثانوی تعطیل کنند.

این تصمیم با هدف حفظ آرامش بازیکنان و اعضای کادرفنی و همچنین هماهنگی با شرایط کلی کشور اتخاذ شده است.

زمان ازسرگیری تمرینات متعاقباً و پس از بررسی شرایط اعلام خواهد شد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
