محکومیت فدراسیون‌ فوتبال در تجاوز ناجوانمردانه دشمنان متخاصم

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت تجاوز ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا که امروز انجام شد، بر حمایت تام و تمام از ‌نیروهای گرانقدر مسلح جهت دفاع از کیان و حریم این مرز و بوم تا پیروزی نهایی نظام مقدس جمهوری اسلامی بر جبهه ظلم و کفر تصریح و تاکید کرد.

در همین حال، وزارت ورزش و جوانان نیز حملات اخیر رژیم صهیونیستی با مشارکت آمریکا به نقاط مختلف تهران را محکوم کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بار دیگر خوی جنگ‌طلبانه رژیم صهیونیستی و امریکا جنگ ناجوانمردانه‌ای را به کشور تحمیل کرد و در شرایطی که ایران هیچگاه شروع کننده هیچ جنگ و درگیری نبوده، بار دیگر این تجاوز آشکار صورت گرفت.

آنچه مسلم است، وقایع جنگ ۱۲ روزه ایران که با محوریت اسرائیل و حمایت استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار به ایران عزیز صورت گرفت، با پایداری مردم منجر به شکست آنها شد و قطعا باز هم ملت سرافراز پای وطن می‌مانند.

جامعه ورزش و جوانان این حملات ناجوانمردانه که همچون گذشته در جریان مذاکرات صورت گرفت، محکوم کرده و بر حمایت از ‌نیروهای مسلح برای دفاع از کیان و حریم مملکت تا پیروزی نهایی نظام مقدس جمهوری اسلامی بر جبهه ظلم و کفر تاکید داریم.

