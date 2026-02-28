محکومیت فدراسیون‌ فوتبال در تجاوز ناجوانمردانه دشمنان متخاصم
فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان تجاوز دشمنان متخاصم به خاک جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت تجاوز ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا که امروز انجام شد، بر حمایت تام و تمام از ‌نیروهای گرانقدر مسلح جهت دفاع از کیان و حریم این مرز و بوم تا پیروزی نهایی نظام مقدس جمهوری اسلامی بر جبهه ظلم و کفر تصریح و تاکید کرد.

در همین حال، وزارت ورزش و جوانان نیز حملات اخیر رژیم صهیونیستی با مشارکت آمریکا به نقاط مختلف تهران را محکوم کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

بار دیگر خوی جنگ‌طلبانه رژیم صهیونیستی و امریکا جنگ ناجوانمردانه‌ای را به کشور تحمیل کرد و در شرایطی که ایران هیچگاه شروع کننده هیچ جنگ و درگیری نبوده، بار دیگر این تجاوز آشکار صورت گرفت.

آنچه مسلم است، وقایع جنگ ۱۲ روزه ایران که با محوریت اسرائیل و حمایت استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار به ایران عزیز صورت گرفت، با پایداری مردم منجر به شکست آنها شد و قطعا باز هم ملت سرافراز پای وطن می‌مانند.

جامعه ورزش و جوانان این حملات ناجوانمردانه که همچون گذشته در جریان مذاکرات صورت گرفت،  محکوم کرده و بر حمایت از ‌نیروهای مسلح برای دفاع از کیان و حریم مملکت تا پیروزی نهایی نظام مقدس جمهوری اسلامی بر جبهه ظلم و کفر تاکید داریم.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
