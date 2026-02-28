لغو سفر تراکتور به دبی در پی اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی
در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، سفر هوایی تیم تراکتور به دبی برای دیدار با شباب الاهلی لغو شد. مسئولان تراکتور در حال مذاکره با AFC برای تغییر زمان مسابقه هستند.
به گزارش ایلنا، سفر تیم فوتبال تراکتور به دبی برای برگزاری بازی مقابل شباب الاهلی در ورزشگاه آلمکتوم، در تاریخ سهشنبه هفته جاری به دلیل اتفاقات صبح امروز و اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی لغو شد.
مسئولان باشگاه تراکتور در حال تنظیم و ارسال نامهای رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) هستند تا با توجه به لغو پروازها و شرایط اضطراری، در صورت امکان، زمان برگزاری مسابقه را تغییر دهند.
گزارشها حاکی از آن است که بازیکنان خارجی تیم تراکتور نیز با توجه به وضعیت پیش آمده، ایران را ترک کردهاند. باشگاه تراکتور در حال پیگیری وضعیت بازیکنان و انجام اقدامات لازم برای رفع مشکلات احتمالی است.