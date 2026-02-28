درخشش عوار در لیگ روشن ادامه دارد
پادشاهی حسام عوار در جده و الاتحاد همه نگاهها را به این ستاره جوان الجزایری جلب کرده است.
به گزارش ایلنا، با خروج کریم بنزما از الاتحاد و پیوستن او به جمع آبیپوشان الهلال و همچنین بازگشت انگولو کانته به فوتبال اروپا، حالا حسام عوار به مرد اول و ستاره بیجانشین خط میانی الاتحاد بدل شده است؛ بازیکنی که با نمایشهای درخشان خود در هفتههای اخیر، تمام توجهات را به سمت خود جلب کرده است.
مدیریت هوشمندانه حواشی تقابل با بنزما
عوار با درایتی خاص توانست جنجالهای مربوط به رویارویی با کریم بنزما را کنترل کند و در این خصوص اظهار داشت:
«بنزما؟ بله، تا چند هفته پیش همتیمی بودیم و حالا رقیب هستیم؛ این ذات فوتبال است. ما خارج از زمین با هم دوست هستیم اما در داخل مستطیل سبز، رفاقتی در کار نیست.»
این دو فوتبالیست که هر دو زادگاهشان شهر لیون است، احترام زیادی برای یکدیگر قائل هستند، اما با نقل مکان کریم به ریاض، اکنون عوار تنها نماینده لیونیها در شهر جده محسوب میشود. حتی زمانی که در مورد اقدام بنزما مبنی بر آنفالو کردن او در اینستاگرام سوال پرسیده شد، این ملیپوش الجزایری با زیرکی اجازه نداد در تله حواشی رسانهای گرفتار شود.
از روزهای سخت اروپا تا پادشاهی در الاتحاد
در شرایطی که عوار پس از گذراندن دورانی پر نوسان در لیون و تجربهای نهچندان موفق در باشگاه رم، به دنبال احیای دوران حرفهای خود بود، اکنون در پیراهن الاتحاد به اوج آمادگی بازگشته است. او که در فصل گذشته آمار ۱۳ گل و ۴ پاس گل را از خود به جا گذاشته بود، در بازیهای اخیر سطح کیفی بازیاش را به شکل چشمگیری بهبود بخشیده است. با جدایی برنده توپ طلای ۲۰۲۲، سرجیو کونسیسائو تصمیم گرفت طراحی حملات تیمش را به عوار بسپارد؛ قمار هوشمندانهای که به بهترین نحو پاسخ داد و این بازیکن در ۶ نبرد اخیر، روی ۶ گل اثرگذاری مستقیم داشته است.
پر کردن جای خالی بزرگان و نیمنگاه به جام جهانی
حسام با ثبت ۵ گل و ارسال یک پاس گل در دیدارهای اخیر، نه تنها توانسته خلاء حضور بنزما را پوشش دهد، بلکه با خلاقیت مثالزدنیاش در مرکز زمین، کاری کرده که هواداران دیگر دلتنگ انگولو کانته نباشند. او که به علت آسیبدیدگی فرصت حضور در جام ملتهای آفریقا را از دست داده بود، حالا با درخشش در ترکیب زرد و مشکیپوشان و هماهنگی ایدهآل با یوسف النصیری، پیامی قاطع برای ولادیمیر پتکوویچ فرستاد تا جایگاه خود را در لیست تیم ملی الجزایر برای مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تثبیت کند.