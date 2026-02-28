پوچتینو شایعه بزرگ را رد نکرد

به گزارش ایلنا، مائوریتسیو پوچتینو که در حال حاضر هدایت تیم ملی آمریکا را بر عهده دارد، در تازه‌ترین اظهارات خود نسبت به حضور مجدد در باشگاه تاتنهام ابراز تمایل کرده است. طبق گزارش‌های منتشر شده، این مربی باتجربه قصد دارد پس از اتمام مسابقات جام جهانی از جمع آمریکایی‌ها جدا شده و بار دیگر هدایت اسپرز را در دست بگیرد.

واکنش مبهم پوچتینو به شایعات بازگشت

سرمربی سابق تاتنهام در خصوص آینده حرفه‌ای خود با احتیاط صحبت کرد و گفت: «ما روی جام جهانی تمرکز داریم. قرارداد من تا بعد از جام جهانی اعتبار دارد، بنابراین بعد از آن خواهیم دید چه اتفاقی ممکن است بیفتد. من برای همه چیز آماده‌ام.»

در پی شکست خانگی ۲-۱ مقابل نیوکاسل، مدیران تاتنهام حکم اخراج توماس فرانک را صادر کردند و ایگور تودور را به عنوان جانشین موقت برگزیدند. با توجه به قرارداد کوتاه‌مدت و پنج‌ماهه این مربی کروات، پیش‌بینی می‌شود مسیر برای حضور دوباره پوچتینو در فصل آینده کاملاً هموار باشد.

نگاهی به عملکرد فنی پوچتینو در دوران حضور در تاتنهام

بررسی کارنامه آماری این مربی آرژانتینی در لندن نشان‌دهنده ثبات نسبی اوست؛ او در مجموع ۲۹۳ مسابقه روی نیمکت تاتنهام نشست که حاصل آن ثبت ۱۶۰ پیروزی، ۶۰ تساوی و متحمل شدن ۷۳ شکست بود. شاگردان او در این مدت موفق به ثمر رساندن ۵۵۹ گل شدند و در مقابل ۳۲۲ بار دروازه خود را باز شده دیدند. پوچتینو با کسب ۵۴۰ امتیاز مجموع، میانگین امتیازی ۱.۸۴ را در هر بازی به نام خود ثبت کرد تا یکی از دوران‌های درخشان تاریخ معاصر این باشگاه را رقم بزند.

انتهای پیام/