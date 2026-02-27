صعود استقلال به صدر با غلبه بر فجرسپاسی

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال از ساعت 19:15 امروز (جمعه) در چارچوب هفته بیست‌وسوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان فجرسپاسی شیراز بود و در نهایت با نتیجه 2 بر یک پیروز شد.

سعید سحرخیزان در دقیقه 22 استقلال را پیش انداخت، اما اشتباه آنتونیو آدان باعث شد مهدی شریفی در دقیقه 1+45 گل تساوی را برای فجر به ثمر برساند. در نیمه دوم، ارسال دقیق صالح حردانی به روزبه چشمی رسید و این بازیکن در دقیقه 81 گل دوم و برتری آبی‌پوشان را وارد دروازه فجر کرد.

استقلال که برای نخستین بار در این فصل با هدایت سهراب بختیاری‌زاده به میدان رفت، در غیاب بازیکنش که به دلیل مسئله انضباطی از فهرست تیم کنار گذاشته شده بودند، توانست سه امتیازی حساس را بگیرد و با 41 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی ایستاد.

شاگردان پیروز قربانی که بازی رفت را با نتیجه 3 بر صفر واگذار کرده بودند، با 30 امتیاز در جایگاه هشتم جدول ایستادند.

ترکیب استقلال: آنتونیو آدان، صالح حردانی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، منیر الحدادی (87 - ابوالفضل زمانی)، علیرضا کوشکی (71 - محمدحسین اسلامی) و سعید سحرخیزان (71 - اسماعیل قلی‌زاده).

ترکیب فجر: علیرضا رضایی، مهران موسوی، محمد آژیر، علی هلیچی، ساسان جعفری‌کیا، محمود مطلق‌زاده، زبیر نیک‌نفس (84 - شروین بزرگ)، یادگار رستمی، میثم مرادی (62 - مسعود ریگی)، حسین شهابی (75 - سجاد آشوری) و مهدی شریفی (75 - پیمان بابایی).

داور: حسن اکرمی

اخطار: یادگار رستمی و شروین بزرگ از فجر

بازی طبق وعده پیروز قربانی سرمربی فجر آغاز شد و شیرازی‌ها بازی را هجومی آغاز و یکی دو موقعیت نصف و نیمه ایجاد کردند که یک بار صحنه مشکوک به پنالتی در محوطه جریمه استقلال اتفاق افتاد و دیگری را آنتونیو آدان دفع کرد. استقلال هم اصلاً بازی خوبی به نمایش نمی‌گذاشت و پاسکاری بازیکنان این تیم پر اشتباه بود، اما برخلاف جریان بازی شاگردان سهراب بختیاری‌زاده به گل رسیدند. در دقیقه 22 روزبه چشمی توپ را از گوشه محوطه جریمه ارسال کرد که ضربه یاسر آسانی بلوکه شد و در ادامه سعید سحرخیزان با ضربه سری زیبا دروازه فجر را باز کرد.

استقلال بعد از این گل، بهتر بازی کرد و حتی می‌توانست توسط سحرخیزان به گل دوم برسد که مدافع فجر اجازه باز شدن دروازه تیمش را نداد. در دقیقه 40، رستم آشورماتوف اشتباه عجیبی کرد و توپ به مهدی شریفی رسید و این بازیکن می‌رفت دروازه استقلال را باز کند، ولی باز هم آدان با واکنشی به موقع توپ را گرفت. آدان البته در دقایق تلف شده نیمه نخست به اشتباه توپ را به جای مدافع خودی به مهدی شریفی سپرد و مهاجم فجر به راحتی دروازه آبی‌پوشان گشود تا نیمه نخست مسابقه یک - یک مساوی تمام شود.

در نیمه دوم، استقلال با وجود اینکه در شوک گل عجیب فجر بود قصد داشت هر طور شده به گل دوم برسد. آبی‌پوشان اصلاً دوست نداشتند در این بازی خانگی امتیازی از دست بدهند، ولی برنامه خاصی از تیم بختیاری‌زاده دیده نمی‌شد. استقلال رو به ارسال از جناحین آورده بود و یکی دو موقعیت هم ایجاد کرد که تبدیل به گل نشدند. فجر هم برخلاف نیمه نخست عقب‌نشینی کرده و دنبال حفظ نتیجه بود. ستاره‌های این تیم مثل صالح حردانی، یاسر آسانی، رستم آشورماتوف و ... روز خوبی را نداشتند و کمتر در جریان بازی مؤثر بودند، اما دقیقه 81 سانتر صالح حردانی را روزبه چشمی با سر وارد دروازه فجر کرد.

این نتیجه تا پایان باقی ماند و استقلال با چنگ و دندان سه امتیازی حساس را حفظ کرد و به صدر جدول لیگ برتر صعود کرد.

در تیم فجر علاوه بر پیروز قربانی که سابقه بازی در استقلال را داشت، نفراتی مثل زبیر نیک‌نفس، مسعود ریگی، پیمان بابایی، علیرضا رضایی و ... بازی کردند که سابقه بازی در استقلال را داشتند. فرشید اسماعیلی دیگر بازیکن سابق استقلال که در فجر حضور دارد به دلیل محرومیت در این بازی حضور نداشت.

