ترکیب خیبر خرم ‌آباد و چادرملو اعلام شد

دو تیم خیبر و چادرملو با معرفی بازیکنان اصلی خود، آماده دیدار برابر یکدیگر شدند.

به گزارش ایلنا،  بر اساس اعلام کادرهای فنی دو تیم، ترکیب ابتدایی خیبر برابر چادرملو را حسین پورحمیدی، محسن سفیدچغایی، سبحان پسندیده، مهدی گودرزی، فردین یوسفی، مسعود محبی، مهرداد قنبری، علیرضا آراسته، علی خانزادی، اسماعیل بابایی و عارف قزل تشکیل می‌دهند.

در سوی مقابل، تیم چادرملو با سعید محمدی‌فرد، سیروس صادقیان، دیئگو تورس، هادی حبیبی‌نژاد، رنی بوبوی، ادسون ماردن، رضا محمودآبادی، سگوندو رودریگز، ویکتور متئوس، محمدحسین خسروی و امیررضا اسلام‌طلب مقابل خیبر به میدان می‌رود.

انتهای پیام/
