اعلام ترکیب دو تیم استقلال و فجرسپاسی
ترکیب دو تیم استقلال و فجرسپاسی مشخص شد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال از ساعت 19:15 امروز (جمعه) در چارچوب هفته بیست‌وسوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف فجر سپاسی شیراز می‌رود. سهراب بختیاری‌زاده سرمربی جدید آبی‌پوشان ترکیب تیمش را برای این بازی به شرح زیر اعلام کرد:

آنتونیو آدان، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

ترکیب فجر نیز برای این دیدار به شرح زیر است:

علیرضا رضایی، مهران موسوی، محمد آژیر، علی هلیچی، ساسان جعفری‌کیا، محمود مطلق زاده، زبیر نیک‌نفس، یادگار رستمی، میثم مرادی، حسین شهابی و مهدی شریفی

