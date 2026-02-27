آغاز آمادهسازی بانوان ملیپوش با آنالیز کره جنوبی
نخستین تمرین تیم ملی فوتبال بانوان پیش از ورود به زمین، با برگزاری جلسه آنالیز فنی و مرور نکات تاکتیکی دیدارهای اخیر تیم کره جنوبی آغاز شد.
به گزارش ایلنا، اولین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال بانوان با برگزاری نشست آنالیز همراه بود و کادر فنی با نمایش مسابقات اخیر تیم ملی کره جنوبی، نکات تاکتیکی این تیم را برای بازیکنان تشریح کرد.
در ابتدای تمرین، مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی، با تأکید بر اهمیت مسابق انگیزه مضرو، از بازیکنان خواست با تمرکز کامل، دقت بالا و انگیزه مضاعف در تمرینات حاضر شوند. وی این رقابتها را فرصتی مهم برای نمایش تواناییهای ملیپوشان دانست و بر همدلی و جدیت در زمین تأکید کرد.
تمرین از ساعت ۱۸ به وقت محلی (۱۱:۳۰ به وقت تهران) آغاز شد و به مدت ۹۰ دقیقه ادامه داشت. در این جلسه، مرور برنامههای تاکتیکی، تمرین فازهای دفاعی و هجومی، هماهنگی بین خطوط و ضربات تمامکننده در دستور کار قرار گرفت. بخش پایانی تمرین نیز به شبیهسازی شرایط مسابقه مقابل کره جنوبی اختصاص یافت تا بازیکنان در فضایی نزدیک به بازی رسمی، آمادگی تاکتیکی و تیمی خود را ارتقا دهند.