مسیر آسان کریستال پالاس و فیورنتینا
قرعه کشی یک هشتم نهایی لیگ کنفرانس اروپا فصل 2025-26
با تجمع تیمهای مدعی در یک سمت مسیر قهرمانی نوعی عدم توازن احساس میشود.
به گزارش ایلنا، آیین قرعهکشی دور یکهشتم نهایی لیگ کنفرانس اروپا در شهر نیون به پایان رسید و ۱۶ مدعی حاضر در این مرحله، رقبای خود را برای تصاحب جام قهرمانی شناختند.
خروجی این مراسم، شکلگیری یک جدول نامتقارن بود؛ حضور همزمان قدرتهایی نظیر کریستال پالاس، شاختار دونتسک، آلکمار و فیورنتینا در یک سمت براکت، نبرد در این بخش را به شکلی محسوس دشوارتر از سوی دیگر جدول کرده است. در این میان، فیورنتینا که تنها امید باقیمانده ایتالیاییها در این جام محسوب میشود، مسیر پرفراز و نشیبی را برای بقا پیموده است. بنفشپوشان فلورانس پس از پشت سر گذاشتن مانع سختِ «یاگیلونیا» در دور پلیآف، موفق شدند بلیت حضور در جمع ۱۶ تیم پایانی را رزرو کنند.
علیرغم تزلزل غیرمنتظره در مسابقه برگشت پلیآف، اتمسفر حاکم بر رختکن «ویولا» همچنان امیدوارانه توصیف میشود. شاگردان پائولو وانولی علاوه بر استمرار ماجراجویی در اروپا، در رقابتهای سری آ نیز با کسب دو برد متوالی، با روحیهای مضاعف به استقبال دیدارهای آتی میروند. فیورنتینا در گام بعدی باید روبروی «راکوف»، تیم پنجم جدول لیگ لهستان، صفآرایی کند؛ جدالی که عیار جاهطلبیهای اروپایی نماینده ایتالیا را به شکلی جدی محک خواهد زد.
برنامه کامل دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی
- آاک لارناکا - کریستال پالاس
- ماینتس - سیگما اولوموتس
- شاختار دونتسک - لخ پوزنان
- رایو وایکانو - سامسون سپور
- آاک آتن - تسلیه
- اسپارتا پراگ - آلکمار
- فیورنتینا - راکوف
- رییکا - استراسبورگ