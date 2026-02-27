قرعه کشی یک هشتم نهایی لیگ اروپا انجام شد

به گزارش ایلنا، آیین تعیین رقبای مرحله نهایی لیگ اروپا، امروز جمعه ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ در مرکز فرماندهی یوفا واقع در شهر نیون سوئیس به انجام رسید.

با پایان یافتن رقابت‌های فاز لیگ، هشت باشگاه برتر جدول جواز حضور مستقیم در جمع ۱۶ تیم نهایی را دریافت کرده و در گلدان اول قرعه‌کشی جای گرفتند. این فهرست شامل تیم‌های لیون، استون ویلا، میتیلند، رئال بتیس، پورتو، براگا، فرایبورگ و آاس رم است. در سوی دیگر، هشت باشگاهی که توانستند از فیلتر دشوار پلی‌آف عبور کنند، در سید دوم جای داده شده‌اند: فرنچ‌واروش مجارستان، اشتوتگارت آلمان، لیل فرانسه، بولونیا ایتالیا، پاناتینایکوس یونان، ناتینگهام فارست انگلیس، سلتاویگو اسپانیا و خنک بلژیک.

قرعه‌ کشی مرحله یک هشتم نهایی لیگ اروپا

میزبان بازی برگشت میزبان بازی رفت لیون سلتاویگو استون ویلا لیل میتیلند ناتینگهام فارست رئال بتیس پاناتینایکوس پورتو اشتوتگارت براگا فرنچ واروش فرایبورگ خنک آاس رم بولونیا

تاریخ برگزاری بازی‌های مراحل حذفی

مرحله تاریخ بازی رفت تاریخ بازی برگشت یک‌هشتم نهایی ۲۱ اسفند ۲۸ اسفند یک‌چهارم نهایی ۲۰ فروردین ۲۷ فروردین نیمه‌نهایی ۱۰ اردیبهشت ۱۷ اردیبهشت

بازی فینال در ورزشگاه بشیکتاش شهر استانبول ترکیه در تاریخ ۲۰ می 2026 (۳۰ اردیبهشت 140۵) برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/