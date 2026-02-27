برد قاطع اسماعیلی در رنکینگ کشتی فرنگی آلبانی

جمال اسماعیلی، نماینده وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران، در رقابت‌های بین‌المللی رنکینگ اتحادیه جهانی در آلبانی با پیروزی قاطع مقابل کشتی‌گیر قرقیزستانی، به مرحله بعدی این مسابقات صعود کرد.

به گزارش ایلنا،  در ادامه رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی که به میزبانی آلبانی در حال برگزاری است، جمال اسماعیلی در وزن ۸۷ کیلوگرم به روی تشک رفت. این فرنگی‌کار ایرانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با آزات سالیدینوف از قرقیزستان روبه‌رو شد.

اسماعیلی در این دیدار با ارائه نمایشی برتر و حساب‌شده، موفق شد با نتیجه قاطع ۹ بر ۱ حریف خود را مغلوب کند و راهی مرحله بعدی مسابقات شود. این پیروزی نشان‌دهنده آمادگی بالای نماینده ایران در یکی از اوزان حساس کشتی فرنگی است.

رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی آلبانی از جمله تورنمنت‌های مهم کشتی جهان به شمار می‌رود و نتایج آن نقش مؤثری در ارتقای جایگاه کشتی‌گیران در رنکینگ جهانی و مسیر حضور در رویدادهای پیش‌رو دارد.

