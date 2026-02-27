به گزارش ایلنا، کلودیا شینباوم در مکالمه تلفنی با نفر اول فوتبال جهان، بر پایبندی کامل دولت خود به تعهدات میزبانی پافشاری کرد. وی با انتشار متنی در فضای مجازی خاطرنشان کرد: «با جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، تلفنی گفت‌وگو کردم؛ همچنان مانند گذشته برای برگزاری موفق جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ تلاش می‌کنیم.» وی در ادامه تصریح کرد: «ما اعتماد خود به کشور را تأیید کردیم.»

این بیانات اطمینان‌بخش در وضعیتی ابراز می‌شود که مکزیک در روزهای گذشته با تنش‌های امنیتی و خشونت‌آمیز گسترده‌ای دست‌به‌گریبان بوده است؛ وقایعی که در نتیجه پاتک نظامی و هلاکت نمسیو اوسگرا، ملقب به «ال منچو»، سرکرده کارتل خالیسکو نسل نو (CJNG) و از شاخص‌ترین تبهکاران تحت تعقیب در مکزیک و ایالات متحده، به وقوع پیوست.

عالی‌ترین مقام اجرایی مکزیک پیش از این در نشست خبری روزانه خود نیز به این مسئله اشاره کرده و از نهاد فیفا و شخص اینفانتینو جهت ابقای حق میزبانی مکزیک در این آوردگاه جهانی سپاسگزاری نمود. شینباوم خاطرنشان ساخت که کابینه‌اش در ارتباط دائم با فیفا بوده تا تبیین کند که «هیچ مشکلی وجود ندارد» و کشور برای برپایی این تورنمنت و استقبال از توریست‌ها در آمادگی کامل به سر می‌برد. به باور وی، جام جهانی مجالی استثنایی برای به تصویر کشیدن ظرفیت‌های مکزیک در امور اجرایی و سنت میهمان‌نوازی است.

او بیان داشت: «مکزیک حالا در مرکز توجه است» و پیش‌بینی نمود که این بازی‌ها به یک «جشن بزرگ» مبدل شود. او همچنین از مسافران بومی و بین‌المللی درخواست کرد تا برای مشاهده رقابت‌ها راهی این کشور شوند.

مکزیک مسئولیت برگزاری ۱۳ تقابل از جام جهانی ۲۰۲۶ را عهده‌دار است که این بازی‌ها در شهرهای مکزیکوسیتی، گوادالاخارا و مونتری به انجام خواهند رسید.

