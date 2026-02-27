اشلوت: وضعیت ویرتز ناامید کننده است
سرمربی لیورپول در نشست خبری بازی با وستهام گفت باید بازیهای زیادی را ببریم چون رقبای ما پیروز میشوند.
به گزارش ایلنا، آرنه اشلوت، سکاندار لیورپول، معترف شد که برای تماشای دوباره فلوریان ویرتز در میدان مسابقه باید صبوری بیشتری به خرج دهند. با وجود گمانهزنیهایی مبنی بر حضور این مهاجم آلمانی در جدال روز شنبه برابر وستهم در ورزشگاه آنفیلد، اشلوت تاکید کرد که فرآیند بازپروری ویرتز همچنان در جریان است. در مقابل، اخبار امیدوارکنندهای در خصوص جرمی فریمپونگ، مدافع کناری قرمزها، به گوش میرسد و سرمربی هلندی تایید کرد که نام این بازیکن در فهرست دیدار فردا به چشم میخورد.
او گفت: «جرمی مشکلی ندارد، با ما تمرین کرده و در دسترس است، اما انتظار ندارم فلوریان آماده باشد که این ناامیدکننده است. هر بار که بازیکنی در اختیار ندارم، ناراحت میشوم. صادقانه بگویم، دقیقاً نمیدانم او چه زمانی بازمیگردد. برای او که تلاش زیادی کرد تا بدن خود را در سطح بالا حفظ کند، این مصدومیت هم برای خودش و هم برای ما که از عملکردش راضی بودیم، یک اتفاق تلخ است.»
آنفیلدیها در شرایطی پذیرای چکشها خواهند بود که جایگاه ششم جدول لیگ برتر را در اختیار داشته و با منطقه سهمیه لیگ قهرمانان فاصهای سه امتیازی دارند. اشلوت در ادامه خاطرنشان کرد: «از نگاه من، این هم یک بازی دیگر برای ماست و ما روی تیمهای دیگر تمرکز نمیکنیم، بلکه فقط روی خودمان متمرکز هستیم. ما باید بازیهای زیادی را ببریم، چون رقبای ما پیروز میشوند. اگرچه از وضعیت جدول آگاهیم، اما تمرکزمان روی امتیازها و شکافها نیست.»
با در نظر گرفتن تزلزل شاگردانش در رقابتهای این فصل، به ویژه مقابل رقبای نیمه پایینی جدول، اشلوت قبول دارد که وستهم با توجه به شرایط فعلی لیورپول، رقیبی خطرناک به حساب میآید. وی اذعان داشت: «دادهها گاهی چیزی را میگویند که درست است اما میتوان آنها را دستکاری کرد؛ با این حال نمیتوانم بگویم که ما مقابل تیمهای تازهصعودکرده به مشکل نخوردهایم. بنابراین درک میکنیم که در حال حاضر بردن بازیها، صرفنظر از جایگاه تیمها، چقدر دشوار است.»
وی در ادامه افزود: «پیروزی در ماه نوامبر مقابل وستهم برد مهمی بود و خوب بازی کردیم. از آن زمان تاکنون فقط دو بار شکست خوردهایم که آن هم در وقتهای اضافه بوده است؛ چیزی که در این فصل برای ما تازگی ندارد! شاید بالاخره شرایط تغییر کرده باشد، چون مقابل فارست در وقتهای تلفشده گل زدیم.»
اشلوت همچنین وضعیت دو مهره کلیدی و باسابقه تیمش را تشریح کرد. آلیسون، گلر برزیلی، در روزهای اخیر به یوونتوس پیوند خورده و گفته میشود بیانکونری در تدارک ارائه پیشنهادی برای تابستان آینده است. اشلوت درباره دروازهبان شماره یک خود اظهار داشت: «در یک دنیای ایدهآل شما به دروازهبان نیاز پیدا نمیکنید چون خیلی خوب دفاع میکنید، اما نکته خوب این است که اگر نیاز پیدا کنیم، یک دروازهبان فوقالعاده داریم. او ۷ سال است که اینجاست. ما فقط یک دروازهبان خوب نداریم، مامارداشویلی را هم داریم که او هم میتواند شماره یک باشد. آلیسون همیشه شماره یک بوده که این نشاندهنده کیفیت بالای اوست.»
همزمان، محمد صلاح بار دیگر در کانون نقدهای کارشناسان قرار گرفته است. محافل رسانهای از اشلوت تقاضا دارند که ستاره مصری را به نیمکت منتقل کند. سرمربی هلندی در این خصوص بیان کرد: «او استانداردهای خودش را تعیین کرده و این استانداردها چنان بالا هستند که وقتی چند بازی گل نمیزند، مردم تعجب میکنند و این خود یک تمجید بزرگ است. ما به گلزنیهای مو عادت کردهایم. حتی در زمان حضور من هم پیش آمده که او ۳ یا ۴ بازی گل نزند، اما او همیشه دوباره گلزنی را شروع میکند.»
روند صعودی انگوموها
در خصوص برنامههای آتی، از اشلوت درباره مدیریت زمان حضور ریو انگوموها، بال نوجوان تیم در زمین سوال شد. وی توضیح داد: «ریو در لیگ برتر فقط ۸۹ دقیقه بازی کرده است، اما زمان بازی او در هفتههای اخیر به طرز چشمگیری بهبود یافته چون او پیشرفت کرده است. مردم درباره او صحبت میکنند چون واقعاً خوب عمل میکند. او وقتی وارد زمین میشود تأثیرگذار است. حرکت یک در مقابل یک او مقابل فارست یک هایلایت بود. اگر او آماده بماند، در آینده دقایق بیشتری به او خواهد رسید.»
چالش شروعهای سرد
اشلوت همچنین اقرار کرد که آنها هنوز راهکاری برای غلبه بر رقبایی مانند وستهم در لحظات آغازین دیدارهای خانگی نیافتهاند. لیورپول در این دوره بارها در دقایق ابتدایی مسابقات در آنفیلد دور از انتظار ظاهر شده است. اشلوت در پایان عنوان کرد: «این به رویکرد ما برنمیگردد. وقتی من بخواهم در آنفیلد بازی کنم، ۱۰۰ درصد از بازیکنانم میخواهم که بازی را کند کنند تا هواداران نتوانند پشت تیم باشند. این کاری است که تیمهای دیگر انجام میدهند و منصفانه است. بنابراین بر عهده ماست که لحظاتی برای خلق موقعیت پیدا کنیم. انجام این کار زمانی که تیم مقابل کاملاً از نظر بدنی آماده است، دشوارتر میشود.»