افشای جزئیات مالی اخراج روبن آموریم

به گزارش ایلنا، افشای جزئیات اقتصادی مرتبط با پایان فعالیت روبن آموریم، زوایای تازه‌ای از مخارج کمرشکن تحمیل شده به تراز مالی منچستریونایتد را پیش چشم آورده است؛ مخارجی که می‌تواند به عددی چشمگیر منتهی شود.

طبق مدارک فاش شده، باشگاه یونایتد احتمال دارد در نتیجه اخراج روبن آموریم و دستیارانش، ملزم به تسویه غرامتی تا سقف ۱۵.۹ میلیون پوند گردد. گزارش اختصاصی نشریه دیلی‌میل نشان می‌دهد که آموریم پس از فراخوانده شدن به پایگاه تمرینی کارینگتون و دریافت ابلاغیه برکناری از سوی جیسون ویلکاکس، مدیر فوتبالی، و عمر برادا، مدیرعامل، با توافقی به ارزش ۱۰ میلیون پوند از جایگاه خود کناره‌گیری کرده است.

با این وجود، اسناد تسلیم شده به بورس اوراق بهادار نیویورک در روز پنجشنبه گویای آن است که دامنه این پرونده مالی فراتر از حدس و گمان‌های نخستین است. بر پایه گزارش بی‌بی‌سی اسپورت، در قسمت «وقایع پس از بازه گزارش»، باشگاه صحت حذف مبلغ ۶.۳ میلیون پوند (مربوط به بهای مستهلک‌ نشده فسخ قرارداد آموریم با اسپورتینگ لیسبون در نوامبر ۲۰۲۴) از حساب‌های خود را تایید کرده است. علاوه بر این، رقمی معادل ۱۵.۹ میلیون پوند نیز به عنوان اندوخته مالی لحاظ شده که نمایانگر حداکثر تعهد احتمالی باشگاه جهت پرداخت به این سرمربی پرتغالی و اعضای کادر اوست.

در مکاتبات رسمی به طور شفاف به محرک اصلی فعال‌سازی این وجه اشاره‌ای نشده، اما چهره‌های نزدیک به اولدترافورد پافشاری دارند که رقم نهایی دریافتی آموریم به شرایط حرفه‌ای و مقصد بعدی او بستگی خواهد داشت. این سکاندار ۴۱ ساله تا به این لحظه پیرامون دوران کوتاه فعالیتش در تئاتر رویاها سکوت کرده و نزدیکان وی نیز خاطرنشان کرده‌اند که فعلاً قصدی برای گفتگو با رسانه‌ها ندارد.

تخمین‌ها حاکی از آن است که با لحاظ کردن ۸.۳ میلیون پوند برای جدایی او از اسپورتینگ لیسبون و ۹۰۰ هزار پوند مخارج مرتبط با آغاز به کار زودهنگام، کل هزینه استخدام و اخراج این مربی برای منچستریونایتد به حوالی ۲۷ میلیون پوند رسیده است. این در شرایطی است که باشگاه پیش از این هم برای پایان همکاری با اریک تن‌هاخ و جدایی دن اشورث، مبلغ ۱۴.۵ میلیون پوند هزینه کرده بود. چنانچه غرامت پیش‌بینی شده برای آموریم و همراهانش به طور کامل پرداخت شود، مجموع هزینه‌های ناشی از تحولات مدیریتی و فنی این باشگاه در یک بازه زمانی ۱۵ ماهه، به مرز ۴۰ میلیون پوند نزدیک خواهد شد.

