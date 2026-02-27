رسمی؛ مارتین دمیکلیس سرمربی مایورکا شد

دمیکلیس پس از دیدار مقابل رئال سوسیداد، رسماً هدایت تیم جدیدش را بر عهده می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، مارتین دمیکلیس تا انتهای رقابت‌های فصل جاری به عنوان نفر اول کادر فنی رئال مایورکا برگزیده شد؛ توافقی که در آن حق تمدید برای یک سال دیگر نیز گنجانده شده است.

این متخصص آرژانتینی، بعد از گذراندن چهار سال در راس کادر فنی تیم‌های آکادمی بایرن مونیخ (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲)، راهی تیم اصلی ریورپلاته شد و در دوره ۲۰۲۳/۲۴ نتایج فوق‌العاده‌ای را رقم زد؛ بازه زمانی موفقی که با به ارمغان آوردن سه عنوان قهرمانی برای او همراه بود. وی در ادامه و در فصل ۲۰۲۴/۲۵ مسئولیت فنی مونتری مکزیک را پذیرا شد و در ۴۳ تقابل رسمی، بیلان ۲۰ برد، ۱۱ تساوی و ۱۲ ناکامی را به ثبت رساند.

دمیکلیس در دوران بازیگری نیز کارنامه‌ای پربار در کلاس جهانی دارد و سابقه پوشیدن پیراهن باشگاه‌های بایرن مونیخ (۲۵۹ مسابقه)، منچسترسیتی (۱۰۶ مسابقه)، مالاگا (۱۱۳ مسابقه) و ریورپلاته (۷۰ مسابقه) در سوابق او دیده می‌شود. علاوه بر این، وی ۵۱ بار برای تیم ملی بزرگسالان آرژانتین به میدان رفته و تجربه حضور در دو دوره جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی و ۲۰۱۴ برزیل را در کارنامه خود ثبت کرده است.

اخبار مرتبط
