تقدیر رئیس فیفا از یک دهه تعامل سازنده با فدراسیون فوتبال ایران

به گزارش ایلنا، جیانی اینفانتینو، عالی‌ترین مقام فوتبال جهان، به بهانه دهمین سالگرد تکیه زدن بر صندلی ریاست این سازمان، با فرستادن مکاتبه‌ای رسمی برای رؤسای ۱۱ فدراسیون منتخب از جمله ریاست فدراسیون فوتبال ایران، ضمن تشریح کارنامه ۱۰ ساله‌اش از مشارکت آن‌ها سپاسگزاری کرد.

رئیس فیفا در این نوشتار که از مبدأ زوریخ و همزمان با سالروز ۲۶ فوریه ۲۰۱۶ صادر شده، خاطرنشان کرد که در زمان آغاز به کارش، فیفا با بحران عمیقی در حوزه‌های خوش‌نامی، شیوه مدیریتی و سلب اعتماد افکار عمومی دست‌به‌گریبان بود؛ چالش‌هایی که به عقیده او بقای این نهاد را هدف گرفته بود. اینفانتینو یادآور شد که کنگره فوق‌العاده آن مقطع، چرخشی تاریخی برای فیفا محسوب می‌شد و اعضا با اراده‌ای مشترک، راهبردی نوین بر پایه دگرگونی‌های ساختاری، وضوح عملکرد و گسترش بین‌المللی فوتبال را پایه‌گذاری کردند.

در بدنه اصلی این نامه، وی ۱۱ سرفصل محوری از توفیقات این دهه را تبیین کرده که مفاد آن به شرح زیر است:

جهش خیره‌کننده در واریز وجوه حمایتی مستقیم به فدراسیون‌ها در قالب پروژه «FIFA Forward» که طبق گفته او، میزان بودجه تخصیصی به هر عضو را در مقایسه با دوران پیش از ۲۰۱۶، تا هفت برابر ارتقا داده است.

عملیاتی کردن پروژه پرورش نخبگان با رویکرد «ایجاد فرصت برای تمام استعدادها» با هدف شناسایی و شکوفایی بازیکنان مستعد در اقصی نقاط گیتی، بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی یا توان مالی.

بهسازی چارچوب‌های مدیریتی و اجرایی فدراسیون‌ها در زمینه‌های حقوقی، اقتصادی، لجستیکی، درمانی و تکنولوژیک و نیز طراحی پلتفرم‌های حمایتی جهت ارتقای جایگاه بانوان در لایه‌های مدیریتی فوتبال.

بالا بردن سطح دخالت مستقیم فدراسیون‌ها در هسته تصمیم‌سازی از طریق برپایی گردهمایی‌های اجرایی و بازنگری در ترکیب کمیسیون‌های دائمی فیفا.

تعمیم استفاده از تکنولوژی داور ویدئویی (VAR) و عرضه مدل‌های بهینه‌تر و ارزان‌تر آن برای بهره‌برداری کشورهای بیشتر، با هدف برقراری عدالت در قضاوت‌ها.

شفاف‌سازی در گردش حساب‌ها با انتشار ترازنامه‌های مالی بر پایه ضوابط بین‌المللی و بازنگری در مکانیزم تعیین میزبان‌های جام جهانی.

گسترش تورنمنت‌های ملی و باشگاهی، نظیر افزایش ظرفیت تیم‌های حاضر در جام جهانی مردان و زنان به ۴۸ تیم و تاسیس فرمت نوین جام جهانی باشگاه‌ها.

پشتیبانی وسیع از اعضا در روزهای بحرانی شیوع کرونا با تخصیص بودجه حمایتی ۱.۵ میلیارد دلاری.

اینفانتینو در انتهای این پیام تصریح کرد که دستاوردهای حاصل شده تنها متعلق به شخص او نیست، بلکه ثمره تعامل و یکپارچگی تمامی فدراسیون‌های عضو است. وی ابراز امیدواری نمود که در نشست آتی کنگره فیفا در ونکوور کانادا، مراتب سپاس خود را به صورت چهره‌به‌چهره ابراز نماید.

انتهای پیام/