به گزارش ایلنا، صبح امروز و پیش از شروع رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال بانوان آسیا در استرالیا، نمایندگان رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با حضور در هتل محل اقامت تیم ملی فوتبال بانوان ایران، جلسه‌ای آموزشی و توجیهی را برای بازیکنان و اعضای کادر فنی برگزار کردند. این نشست با هدف آشنایی هرچه بیشتر ملی‌پوشان با قوانین و مقررات مسابقات، ضوابط رسمی و شرایط برگزاری رقابت‌ها برگزار شد تا تیم ملی با آمادگی کامل وارد این تورنمنت شود.

در جریان این جلسه، مسئولان برگزاری مسابقات AFC توضیحاتی درباره الزامات فنی، رعایت قوانین انضباطی و اخلاقی و اهمیت هماهنگی میان بازیکنان و کادر فنی ارائه کردند. در ادامه نیز کلاس آموزشی داوری برگزار شد و آخرین تغییرات قوانین، شیوه قضاوت در صحنه‌های حساس و دستورالعمل‌های جدید داوری مسابقات برای ملی‌پوشان تشریح شد.

در پایان این نشست، کنفدراسیون فوتبال آسیا به پاس حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها، یادبودی را به زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان، اهدا کرد.

