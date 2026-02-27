خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جلسه آموزشی AFC با ملی‌پوشان فوتبال بانوان ایران پیش از جام ملت‌های آسیا

جلسه آموزشی AFC با ملی‌پوشان فوتبال بانوان ایران پیش از جام ملت‌های آسیا
کد خبر : 1756750
لینک کوتاه کپی شد.

در آستانه آغاز رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال بانوان آسیا در استرالیا، نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور در محل اقامت تیم ملی، جلسه آموزشی و توجیهی درباره قوانین، مقررات و آخرین تغییرات داوری برای بازیکنان و کادر فنی برگزار کردند.

به گزارش ایلنا،  صبح امروز و پیش از شروع رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال بانوان آسیا در استرالیا، نمایندگان رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با حضور در هتل محل اقامت تیم ملی فوتبال بانوان ایران، جلسه‌ای آموزشی و توجیهی را برای بازیکنان و اعضای کادر فنی برگزار کردند. این نشست با هدف آشنایی هرچه بیشتر ملی‌پوشان با قوانین و مقررات مسابقات، ضوابط رسمی و شرایط برگزاری رقابت‌ها برگزار شد تا تیم ملی با آمادگی کامل وارد این تورنمنت شود.

در جریان این جلسه، مسئولان برگزاری مسابقات AFC توضیحاتی درباره الزامات فنی، رعایت قوانین انضباطی و اخلاقی و اهمیت هماهنگی میان بازیکنان و کادر فنی ارائه کردند. در ادامه نیز کلاس آموزشی داوری برگزار شد و آخرین تغییرات قوانین، شیوه قضاوت در صحنه‌های حساس و دستورالعمل‌های جدید داوری مسابقات برای ملی‌پوشان تشریح شد.

در پایان این نشست، کنفدراسیون فوتبال آسیا به پاس حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها، یادبودی را به زهرا قنبری، کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان، اهدا کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل