تشبیه ستاره رئال مادرید به میمون
توهین نژادی برادر اوتامندی به وینیسیوس
در روزهایی که توهین نژادی به وینیسیوس جنجالی شده، برادر کاپیتان آرژانتینی بنفیکا با انتشار یک استوری بسیار تحریکآمیز جنجال را تشدید کرده است.
به گزارش ایلنا، تنها اندکی پیش از آغاز تقابل برگشت مرحله پلیآف لیگ قهرمانان اروپا بین دو تیم رئال مادرید و بنفیکا، انتشار یک استوری چالشبرانگیز در فضای مجازی جنجال گستردهای به پا کرد. این اتفاق در صفحه شخصی برادر نیکولاس اوتامندی رخ داد، جایی که اشتراکگذاری یک عکس ادیت شده از ستاره برزیلی رئال، اعتراضات فراوانی را برانگیخت.
طبق گزارش سیانان، در این تصویر که به شکلی گسترده در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد، صورت وینیسیوس بر روی پیکر یک میمون شبیهسازی شده بود؛ حرکتی که بلافاصله به عنوان یک رفتار نژادپرستانه و اهانتآمیز قلمداد گشت. با شدت گرفتن موج حملات و انتقادها، گابریل اوتامندی ناچار شد اکانت خود را به طور کامل از دسترس خارج نماید.
نیکولاس اوتامندی، مدافع آرژانتینی عقابهای لیسبون، در حالی با این حاشیه مواجه شد که همبازی جانلوکا پرستیانی است؛ همان بازیکنی که در جدال رفت با ادعای رفتارهای نژادپرستانه از سوی وینیسیوس روبرو شده بود. آن دیدار هم با درگیریهای لفظی زیادی همراه بود و حتی اوتامندی در حین مسابقه با به رخ کشیدن خالکوبیهایش به وینی جونیور، بنزین بر آتش اختلافات ریخت.
با این حال، تنشهای خارج از مستطیل سبز بر روند مسابقه اثرگذار نبود و رئال مادرید موفق شد در بازی دوم با حساب ۲ بر ۱ به برتری برسد و صعودش را نهایی کند. وینیسیوس جونیور که پیش از این در پیروزی یک بر صفر مادریدیها در خاک پرتغال نقشی اساسی ایفا کرده و مسیر صعود را برای تیمش هموار ساخته بود، در این مسابقه نیز یکی از گلهای پیروزیبخش تیمش را وارد دروازه حریف کرد.