به گزارش ایلنا، هفته بیست‌وسوم لیگ برتر امشب با چند دیدار پیگیری می‌شود و در یکی از مهم‌ترین مسابقات، استقلال از ساعت ۱۹:۱۵ در شهر قدس میزبان فجر سپاسی شیراز خواهد بود؛ دیداری که بدون حضور تماشاگران برگزار می‌شود اما از حیث جدولی و آماری، حساسیتی کاملاً بالاتر از یک بازی معمولی دارد.

استقلال در پایان هفته بیست‌ودوم با ۳۸ امتیاز و در حالی‌که یک بازی معوقه هم در اختیار دارد، صدرنشین جدول است. آبی‌ها برای حفظ جایگاه خود به هر سه امتیاز این مسابقه نیاز دارند، چرا که کوچک‌ترین لغزش می‌تواند آن‌ها را تا رده سوم پایین بیاورد. در سوی مقابل، فجر سپاسی با ۳۰ امتیاز در رده هفتم ایستاده؛ تیمی که در بهترین حالت یک پله صعود می‌کند اما در صورت شکست، احتمال سقوط چند رتبه‌ای نیز دارد.

نگاهی به داده‌های متریکا نشان می‌دهد استقلال یکی از سه تیم برتر لیگ در شاخص امیدگل، مالکیت توپ و میانگین شوت در چارچوب است. این در حالی است که فجر سپاسی دومین تیم لیگ از نظر امیدگلِ مواجه‌شده محسوب می‌شود؛ آماری که از فشار بالای حریفان روی دروازه این تیم حکایت دارد. تقابل دومین خط حمله برتر لیگ با یکی از آسیب‌پذیرترین خطوط دفاعی مسابقات، روی کاغذ کفه ترازو را به سود میزبان سنگین‌تر می‌کند.

فرم دو تیم نیز تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد. استقلال در شش بازی اخیر خود به سه پیروزی، دو تساوی و یک شکست رسیده و در چهار بازی گذشته سه بار برنده شده است. در مقابل، فجر در شش مسابقه اخیر سه برد و سه باخت ثبت کرده و در ده هفته گذشته روندی نوسانی داشته؛ الگویی که برد و باخت‌های متوالی را برای این تیم رقم زده است. علاوه بر این، فجر در سه بازی آخر خارج از خانه شکست خورده؛ آماری که کار شاگردان این تیم را در شهر قدس دشوارتر می‌کند.

مرور تقابل‌های دو تیم نیز برتری تاریخی استقلال را تأیید می‌کند. در شش رویارویی اخیر، پنج پیروزی سهم آبی‌ها بوده و فجر تنها یک‌بار موفق به شکست استقلال شده؛ آن هم بیش از دو دهه پیش. جالب اینکه فجر با ۱۴ شکست، بیشترین باخت لیگ برتری خود را برابر استقلال تجربه کرده و بیش از هر تیم دیگری از این حریف گل خورده است.

در میان بازیکنان فعلی، یاسر آسانی با نمره 7.40 متریکا بهترین بازیکن فصل استقلال و سومین بازیکن برتر لیگ است و با ۷ گل، عنوان بهترین گلزن تیم را در اختیار دارد. همچنین علیرضا کوشکی بیشترین دقایق بازی را برای استقلال انجام داده و یکی از مهره‌های ثابت ترکیب به شمار می‌رود. در آن سوی میدان، شروین بزرگ با ۴ گل بهترین گلزن فجر است و حسین شهابی از نظر آماری مؤثرترین بازیکن این تیم محسوب می‌شود.

فجر سپاسی در این دیدار فرشید اسماعیلی را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد؛ بازیکنی که سابقه حضور در استقلال را دارد و می‌توانست انگیزه ویژه‌ای برای این مسابقه داشته باشد. در فهرست فجر چند بازیکن دیگر با سابقه بازی در استقلال حضور دارند؛ از جمله علیرضا رضایی، زبیر نیک‌نفس، پیمان بابایی و مسعود ریگی که این تقابل را برای آن‌ها خاص‌تر می‌کند.

در سوی مقابل، استقلال نیز چند غایب دارد و ابوالفضل جلالی، آرمین سهرابیان، عارف غلامی، دوکنز نازون و موسی جنپو در فهرست این مسابقه حضور ندارند.

قضاوت این بازی بر عهده حسن اکرمی است؛ داوری که استقلال در دو مسابقه این فصل با سوت او شکست خورده است. هرچند این یک داده آماری صرف است، اما از منظر ذهنی می‌تواند نکته‌ای قابل توجه باشد.

همه داده‌های فنی و تاریخی از برتری استقلال حکایت دارد، اما فشار صدرنشینی و حساسیت امتیازات این هفته، بازی را برای میزبان به یک آزمون جدی تبدیل کرده است. فجر سپاسی تیمی نوسانی اما جنگنده است و اگر بتواند بازی را به سمت نبردی فیزیکی و کم‌موقعیت بکشاند، کار را برای صدرنشین دشوار خواهد کرد.

در نهایت، این مسابقه بیش از هر چیز آزمونی برای ثبات استقلال است؛ تیمی که برای ماندن در صدر، راهی جز پیروزی ندارد.

