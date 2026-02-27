تودور: هر چه قدر کمتر حرف بزنیم بهتر است
سرمربی جدید تاتنهام در نشست خبری پیش از بازی با فولام در لیگ برتر، تاکید کرد در شرایط سختی هستند.
به گزارش ایلنا، سکاندار موقت سفیدپوشان لندن امیدوار است شاگردانش واکنش مثبتی به باخت در دربی شمال لندن برابر آرسنال نشان دهند؛ نتیجهای که باعث شد نوار بردهای متوالی او در اولین حضورش روی نیمکت پنج تیم سابقش پاره شود. اکنون مجموعه تحت هدایت ایگور تودور باید روز یکشنبه در چارچوب یک شهرآورد دیگر، مقابل فولام صفآرایی کند.
اسپرز در مقطع کنونی جایگاه شانزدهم جدول را به خود اختصاص داده و فقط چهار امتیاز با محدوده خطر و سقوط فاصله دارد؛ بر همین اساس آنها ملزم به یافتن راهکاری جهت بازگشت به ریل موفقیت و جمعآوری امتیازات لازم هستند. تودور در کنفرانس مطبوعاتی پیش از این تقابل حساس، پاسخگوی پرسشهای اصحاب رسانه بود.
آخرین وضعیت مصدومان؟ پورو و دانسو آمادهاند؟
«بله، درست است، پورو و دانسو در دسترس هستند. مشکل دیگری نداریم، فقط میکی کمی از ناحیه انگشت کوچک پا مشکل دارد، اما حالش خوب است و در فهرست تیم خواهد بود.»
شکست مقابل آرسنال چهطور بود؟ درس گرفتید؟
«چیز زیادی برای گفتن نیست. بعد از بازی دربارهاش صحبت کردیم؛ اینکه چه نوع مسابقهای بود و چه اتفاقاتی در لحظات مختلف افتاد. الان هم موضوع خاصی برای گفتن نیست. هرچه کمتر درباره آن صحبت کنیم بهتر است. تمرکز ما کاملاً روی کار روزانه در تمرینات است تا در جدول صعود کنیم. باید روی عملکرد و همه جزئیات کار کنیم. کمتر حرف بزنیم، بهتر است.»
ظاهرا شرایط بدت از آن چیزی است که انتظار داشتید؟
«احتمالاً بله، سختتر است. با شما موافقم.»
کار سختی است؟
«بله، بسیار سخت است. اما همانطور که قبلاً گفتم، نظرم تغییر نکرده. شرایط همین است. باید هر روز تلاش کنیم، تمرکز داشته باشیم و در همه زمینهها پیشرفت کنیم؛ از آمادگی بدنی گرفته تا اعتمادبهنفس ذهنی و کیفیت بازی. همچنین منتظر بازگشت بازیکنان مصدوم هستیم. باید روی خودمان تمرکز کنیم و کمتر به دیگران فکر کنیم. این همیشه مفید است.»
بازیهای لیگ قهرمانان دردسرساز هستند؟
«زیاد به قرعه فکر نمیکنم. اگر بپرسید آیا نتیجه قرعهکشی برایم مهم است، نه، چیزی را تغییر نمیدهد. الان شرایط خاصی داریم. لیگ قهرمانان رقابت سختی است و همه دوست دارند در آن بازی کنند. مشکل اصلی کمبود بازیکن است. اگر مجبور باشید هر سه روز با ۱۰، ۱۲ یا ۱۳ بازیکن بازی کنید، این مشکلساز میشود. مسئله این نیست که در لیگ قهرمانان بازی میکنیم یا نه. هم انرژی بدنی و هم انرژی ذهنی مصرف میشود. هر بازی لیگ برای ما مثل فینال است. شرایط ایدهآل نیست، اما همین است.»
فولام را چه طور میبینید؟
«تیم بسیار خوبی هستند با مربیای که مدتهاست آنجاست. تیمی با هویت مشخص و جدی. شکست دادنشان همیشه دشوار است، بنابراین بازی سختی خواهد بود. اما همانطور که گفتم، باید روی خودمان تمرکز کنیم و عملکردمان را در هر دو فاز بهتر کنیم.»
چگونه روند نتیجهگیری تاتنهام را تغییر میدهید؟
«با شما موافقم. الان دیگر زمان زیادی برای فکر کردن به سبک بازی یا نمایش زیبا نداریم. برای هر مسابقه باید با این ذهنیت آماده شویم که چگونه امتیاز بگیریم، به هر شکل ممکن. این کاملاً برایم روشن است. من مربیای نیستم که به سبک بازی اهمیت ندهد، اما در این مقطع نمیتوانیم زیاد به این مسائل فکر کنیم.»
آیا درباره خطر سقوط با بازیکنان صحبت کردهاید؟
«نه، هرگز از این کلمه استفاده نکردهام. نه به این خاطر که ترسناک است، بلکه چون باید روی خودمان تمرکز کنیم. تنها چیزی که میتوانیم تغییر دهیم تمرین و عملکرد خودمان است. امتیازها نتیجه تمرین و بازی هستند. این تنها تمرکزی است که باید داشته باشیم.»
فقط به نتیجه فکر میکنید؟ حتی با بازی زشت؟
«فکر میکنم بله. ما در این مسیر کار میکنیم. در ایتالیا اصطلاحی داریم: داشتن ذهنیت تیم کوچک. یعنی همیشه انگیزه بالایی داشته باشی، حتی مقابل تیمهای بزرگ. این نقطه شروع است و ما روی آن خیلی کار میکنیم. بازیکنان هم کاملاً آگاه هستند.»