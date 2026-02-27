تباس: منچسترسیتی مصونیت دارد!

به گزارش ایلنا، خاویر تباس، مرد شماره یک لالیگا، با هدف قرار دادن نحوه برخورد لیگ برتر انگلیس با پرونده‌های نقض قوانین مالی، مدعی شد که باشگاه منچسترسیتی از نوعی «مصونیت از مجازات» بهره می‌برد. در حالی که سایه سنگین ۱۱۵ مورد اتهام مالی همچنان بر سر این باشگاه سنگینی می‌کند، هنوز هیچ افق روشنی برای اتمام تحقیقات و صدور رای نهایی دیده نمی‌شود. تباس بر این باور است که تداوم این بلاتکلیفی یک شرایط ویرانگر را رقم زده که نتیجه‌ای جز «تضعیف ساختار این نهاد فوتبالی» به همراه نخواهد داشت.

رئیس لالیگا با مقایسه رفتار تبعیض‌آمیز در پرونده‌های مشابه تخلفات مالی اظهار داشت: «باشگاه‌های دیگر جریمه می‌شوند، امتیاز از آنها کسر می‌شود اگر از قوانین پیروی نکنند، اما منچسترسیتی از مجازات مصون است.»

این اظهارات جنجالی در شرایطی مطرح می‌شود که کارشناسان معتقدند در صورت تایید و اثبات تخلفات سیتیزن‌ها، با سنگین‌ترین جریمه‌های تاریخ فوتبال روبرو خواهند شد. در محافل ورزشی و رسانه‌های بریتانیایی، گمانه‌زنی‌های شدیدی پیرامون جریمه‌های بی‌سابقه شنیده می‌شود؛ از کسر ۶۰ امتیاز در یک فصل گرفته تا حکم سنگین سقوط اجباری به دسته‌های پایین‌تر، که می‌تواند آینده این غول متمول انگلیسی را به کلی دگرگون کند.

