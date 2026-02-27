خروج اجباری سه ستاره اینتر در پی حذف تلخ

به گزارش ایلنا، وضعیت آتی سه مهره کلیدی نراتزوری در پی حذف پیش‌بینی‌نشده از دور پلی‌آف یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان، با تردیدهای جدی روبرو شده است. طبق گزارش نشریه ریپوبلیکا، استراتژی اقتصادی این قدرت سری‌ آ برای سال جاری بر مبنای حضور در جمع شانزده تیم برتر اروپا طراحی شده بود، اما ناکامی برابر بودو گلیمت احتمالاً مدیران باشگاه را ناچار می‌سازد تا جهت تراز کردن حساب‌ها، چوب حراج به یکی از نام‌های بزرگ خود بزنند.

اینتر دوره مالی ۲۵-۲۰۲۴ را با سود ۳۵ میلیون یورویی سپری کرد و برای تکرار این موفقیت اقتصادی، فروش یکی از ستاره‌های گران‌قیمت الزامی به نظر می‌رسید. در حالی که افعی‌ها فصل قبل عایدی ۱۳۷ میلیون یورویی از لیگ قهرمانان داشتند، این رقم اکنون به ۶۶ میلیون یورو تقلیل یافته و علاوه بر آن، محرومیت از حضور در جام جهانی باشگاه‌ها، آن‌ها را از درآمد ۳۰ میلیون یورویی دیگر نیز محروم کرده است.

این باشگاه که در فصل گذشته با ثبت عایدی ۵۶۷ میلیون یورویی، رکورد درآمدزایی در فوتبال ایتالیا را جابه‌جا کرد، قطعاً در تابستان پیش رو سیاست کاهش سقف دستمزدها را در پیش می‌گیرد؛ به طوری که مهره‌هایی نظیر فرانچسکو آچربی، استفان دی‌فرای، متئو دارمیان و هنریک مخیتاریان با اتمام قراردادشان در ماه ژوئن، احتمالاً خروجی‌های تیم خواهند بود.

با این وجود، ممکن است این صرفه‌جویی‌ها برای جبران خلاء مالی کافی نباشد. ریپوبلیکا فاش کرده که اینتر احتمالاً بررسی پیشنهادات برای مارکوس تورام را که بند آزادسازی ۸۰ میلیون یورویی دارد، آغاز خواهد کرد. همزمان، وضعیت دنزل دومفریس نیز با توجه به جابه‌جایی مدیر برنامه‌هایش با حساسیت رصد می‌شود. گاتزتا هم مدعی شده که حتی ماندنی شدن نیکولو بارلا قطعی نیست و سران باشگاه پس از این فصل ناامیدکننده، در حال بازنگری در خصوص آینده او هستند.

