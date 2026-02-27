رونمایی رسمی از محصول جدید آکادمی لاماسیا

ابریما تونکارا محصول جدید آکادمی مشهور لاماسیاست که شباهت بسیاری به لامین یامال دارد.

به گزارش ایلنا، مدرسه فوتبال پرآوازه لاماسیا بار دیگر یک نابغه نوظهور را به مستطیل سبز معرفی کرده است؛ ابریما تونکارا، نوجوانی که با توانمندی‌های خیره‌کننده‌اش، تمامی توجهات را به سمت ایالت کاتالونیا معطوف کرده است.

از ابریما تونکارا به عنوان یکی از درخشان‌ترین امیدهای آتی لاماسیا نام برده می‌شود؛ مهره‌ای با مهارت‌های فنی استثنایی که شانس تبدیل شدن به یک ستاره در سطح اول فوتبال جهان را دارد. این هافبک تهاجمی چپ‌پا که قابلیت بازی در پست بال کناری را نیز داراست، در تیم‌های پایه بلوگرانا عملکردی تحسین‌برانگیز داشته است. او چهارشنبه شب در جریان تقابل تیم رزروهای بارسلونا، در حالی که فقط ۱۵ سال و ۱۱ ماه و ۱۵ روز سن داشت، به‌جای شین کلایورت پا به میدان گذاشت تا یک شب ماندگار را ثبت کند.

تجلی استعداد او در این مقطع سنی، بار دیگر تایید کرد که بارسلونا واهمه‌ای از میدان دادن به فوتبالیست‌های مستعد و کم‌سن‌وسال ندارد. تونکارا در جریان تساوی ۲ بر ۲ تیمش برابر کاستیون B، حتی پایش به گلزنی هم باز شد، اما قاضی میدان این گل را به علت آفساید رد کرد تا شادی او اندکی به تعویق بیفتد. این بازیکن با تجربه حضور در تیم دوم بارسا پیش از رسیدن به سن ۱۶ سالگی، اکنون به باشگاه اختصاصی و محدود نوابغی پیوسته که پیش‌تر چهره‌هایی نظیر گیل فرناندز، لامین یامال و آلخاندرو گریمالدو در آن عضویت داشتند. به نظر می‌رسد چرخه تولید ستاره در لاماسیا توقف‌ناپذیر است و تونکارا تازه‌ترین محصولی است که قرار است به‌زودی در نوکمپ برای حریفان خط و نشان بکشد.

