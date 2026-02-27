جانشین گریزمان در اتلتیکو مشخص شد

به گزارش ایلنا، آنتوان گریزمان، مهره کلیدی و محبوب فرانسوی مادریدی‌ها که همواره شیفتگی خود را به اتمسفر و سبک زندگی ایالات متحده نشان داده، در یک قدمی کوچ بزرگ به رقابت‌های ام‌ال‌اس قرار گرفته است.

فاتح جام جهانی ۲۰۱۸ گفتگوهای جدی خود را با تیم اورلاندو سیتی کلید زده است. اخبار غیررسمی نشان می‌دهد که گریزمان حتی در خصوص مفاد قرارداد شخصی با این باشگاه آمریکایی به توافق رسیده، اما چالش اصلی، جلب رضایت مدیران اتلتیکو مادرید است. سران باشگاه مادریدی باید برای صدور مجوز خروج ستاره ۳۵ ساله خود که تا ژوئن ۲۰۲۷ قرارداد دارد متقاعد شوند؛ آن هم در شرایطی که احتمالاً این جابه‌جایی با رقمی اندک یا به‌صورت بازیکن آزاد نهایی خواهد شد.

در حالی که رفتن گریزمان قریب‌الوقوع به نظر می‌رسد، رسانه‌ها از هم‌اکنون در پی یافتن جایگزین او در ارنج تیم تحت هدایت دیگو سیمونه هستند. نشریه رکورد پرتغال گزارش داده که اتلتیکو مادرید تمایل فراوانی به استخدام فابیو سیلوا، ملی‌پوش پرتغالی عضو بوروسیا دورتموند دارد. این مهاجم ۲۳ ساله که روزگاری از درخشان‌ترین پدیده‌های آکادمی پورتو به شمار می‌رفت، فصل قبل در دوران انتقال قرضی موفق به لاس‌پالماس (ثبت ۱۰ گل در ۲۴ دیدار لالیگا) قابلیت‌های خود را اثبات کرد. همین درخشش موجب شد تا باشگاه آلمانی برای انتقال او از ولورهمپتون، مبلغ ۲۲.۵ میلیون یورو پرداخت کند.

با این وجود، روزهای حضور فابیو سیلوا در جمع زنبورهای وستفالن چندان ایده‌آل پیش نرفته و او در ۱۷ مسابقه بوندس‌لیگا فقط یک بار پایش به گلزنی باز شده است؛ موضوعی که شانس جدایی او در بازار تابستانی پیش رو را به شدت بالا برده است. البته اتلتیکو در این راه رقیب دارد و گفته می‌شود رئال بتیس نیز با دقت شرایط این ستاره جوان را رصد می‌کند تا در صورت فراهم شدن بستر لازم، او را دوباره به لالیگا بازگرداند.

انتهای پیام/