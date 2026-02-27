ترکیب احتمالی استقلال مقابل فجرسپاسی 

به گزارش ایلنا، به نظر می‌رسد سهراب بختیاری‌زاده برای این مسابقه مهم، چارچوب تاکتیکی مشخصی را در ذهن دارد. مسابقه‌ای که می‌تواند نخستین تصویر دقیق از تفکرات فنی سرمربی آبی‌ها در ادامه فصل را ارائه دهد.

استقلال احتمالاً با آرایش 4-2-3-1 به میدان خواهد رفت؛ سیستمی که هم تعادل دفاعی ایجاد می‌کند و هم امکان استفاده از ظرفیت‌های هجومی تیم را فراهم می‌سازد.

در چارچوب دروازه، مسئولیت حفاظت از سنگر آبی‌ها بر عهده آنتونیو آدان خواهد بود؛ دروازه‌بانی باتجربه که نقش مهمی در شروع بازی از عقب زمین ایفا می‌کند و حضورش به خط دفاعی آرامش می‌دهد.

در قلب خط دفاع، زوج سامان فلاح و رستم آشورماتوف قرار می‌گیرند؛ دو مدافعی که ترکیب قدرت بدنی و بازی‌خوانی را به نمایش می‌گذارند و مأمور مهار تحرکات هجومی فجرسپاسی خواهند بود. در سمت راست خط دفاعی، صالح حردانی گزینه اصلی است و در جناح چپ نیز با توجه به کنار گذاشته شدن ابوالفضل جلالی به دلیل مسائل انضباطی حسین گودرزی در ترکیب ابتدایی قرار خواهد گرفت؛ تصمیمی که می‌تواند بر میزان نفوذ از کناره‌ها اثر مستقیم بگذارد.

در میانه میدان، استقلال با رویکردی محتاطانه وارد زمین می‌شود. حضور همزمان روزبه چشمی و امیرمحمد رزاقی‌نیا با میل دفاعی، نشان می‌دهد بختیاری‌زاده قصد دارد ابتدا کنترل بازی را در اختیار بگیرد و اجازه ضدحمله‌های سریع به حریف ندهد. این دو هافبک وظیفه دارند هم خط دفاع را پوشش دهند و هم آغازگر حملات از عمق زمین باشند.

اما چهره واقعی استقلال در فاز هجومی شکل می‌گیرد؛ جایی که سه بازیکن تکنیکی پشت مهاجم نوک صف‌آرایی می‌کنند. منیر الحدادی، یاسر آسانی و علیرضا کوشکی مثلثی را تشکیل می‌دهند که مأموریت اصلی‌شان ایجاد برتری عددی در کناره‌ها و تغذیه مهاجم مرکزی است. تحرک این سه بازیکن می‌تواند ساختار دفاعی فجر را تحت فشار مداوم قرار دهد.

در نوک حمله، سعید سحرخیزان به عنوان تک مهاجم به میدان می‌رود؛ مهاجمی که با دوندگی بالا و حرکت در عمق، می‌تواند از پاس‌های پشت دفاع بهره ببرد و خط دفاع حریف را عقب نگه دارد.

البته سناریوی تغییر تاکتیکی در جریان بازی نیز روی میز قرار دارد. احتمال دارد در صورت نیاز به افزایش فشار هجومی، یکی از هافبک‌های دفاعی از زمین خارج شود و محمدحسین اسلامی به جمع بازیکنان تهاجمی اضافه شود؛ تغییری که می‌تواند آرایش تیم را تهاجمی‌تر کرده و استقلال را با نفرات بیشتری در یک‌سوم پایانی زمین حریف مستقر کند.

آنچه از این ترکیب احتمالی برمی‌آید، تمایل بختیاری‌زاده به حفظ ثبات و در عین حال ارائه فوتبال هجومی است. استقلال قصد دارد با حفظ ساختار دفاعی، بازی را در اختیار بگیرد و از توان فردی بازیکنان جلویی برای شکستن خطوط دفاعی فجر استفاده کند.

اکنون همه نگاه‌ها به امشب دوخته شده است؛ جایی که نخستین چیدمان رسمی بختیاری‌زاده می‌تواند مسیر فنی استقلال در ادامه فصل را تا حد زیادی مشخص کند. اینکه این ترکیب روی کاغذ تا چه اندازه در زمین مسابقه کارآمد ظاهر شود، پرسشی است که پاسخ آن تنها در سوت پایان مشخص خواهد شد.

ترکیب احتمالی استقلال مقابل فجرسپاسی

آنتونیو آدان

صالح حردانی

سامان فلاح

رستم آشورماتوف

حسین گودرزی

روزبه چشمی

امیرمحمد رزاقی‌نیا

منیر الحدادی

یاسر آسانی

علیرضا کوشکی

سعید سحرخیزان

انتهای پیام/