سه امتیاز بازی با ذوب آهن در گرو تصمیم بزرگ اوسمار

به گزارش ایلنا، در شرایطی که اوسمار با میدان دادن به دو هافبک مرکزی نتیجه نگرفته مشخص نیست چرا تغییر سیستم نمی‌دهد و به‌صورت همزمان از سه هافبک مرکزی در ترکیب تیمش استفاده نمی‌کند. البته در دو مسابقه او سه هافبک میانی را به صورت همزمان به میدان فرستاد که یکی از آنها متمایل به جناحین بود و در واقع هافبک کناری به حساب می‌آمد اما هیچ‌وقت نشده که سه هافبک در میانه زمین حضور داشته باشند و کمربند مرکز زمینش را این‌طوری سفت کند.

شاید اوسمار بتواند با استفاده از سیستم 1-3-2-4 شرایط مرکز تیمش را بهبود بخشد چراکه در بسیاری از بازی‌ها از این منطقه آسیب دیده و بعضاً گل‌های دریافتی از این ناحیه اتفاق افتاده است. البته در شرایطی که بیشتر هافبک‌های میانی پرسپولیس در افت هستند شاید این تغییر سیستم هم جواب ندهد اما حداقل اینکه با تراکم بیشتر بازیکنان در مرکز زمین، هم قدرت بازپسگیری توپ از حریف بیشتر می‌شود هم تیم در ضدحملات آسیب‌پذیر نخواهد بود.

