شمشیربازی ایران با بائو به دنبال بازگشت بزرگ
فدراسیون شمشیربازی برای خروج از بحران باختهای بیپایان تصمیم گرفته باز هم با «کریستین بائو» به عنوان مربی تیم ملی اسلحه سابر همکاری داشته باشد.
به گزارش ایلنا، ظاهراً فدراسیون شمشیربازی با این مربی مطرح فرانسوی برای فصل جدید همکاری به توافق رسیده اما مشخص نیست که این همکاری به چه شکل و به چه مدت خواهد بود؟ ظاهراً بر اساس توافق حاصل شده میان فدراسیون شمشیربازی و «کریستین بائو»، قرار است این مربی فرانسوی تا بازیهای آسیایی۲۰۲۶ ناگویا، تمرینات ملیپوشان اسلحه سابر ایران را زیر نظر داشته باشد، حالا با حضور این مربی تکلیف محمد رهبری چه میشود نامشخص است. این همکاری از هفته آینده و با حضور تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در کمپ پادووا ایتالیا آغاز میشود و همین هم یک سؤال مهم است که آیا این مربی به ایران سفر میکند یا اینکه فقط در مسابقات و کمپها قرار است که در کنار تیم ملی باشد؟
به گفته علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی، کریستین بائو که کمپ بینالمللی بائو زیر نظر او فعالیت دارد، با همکاری مربی ایتالیایی به نام «مونتانو» برگزارکننده کمپ بینالمللی در ایتالیا است. ملیپوشان اسلحه سابر ایران در سفر به ایتالیا، در همین کمپ و زیر نظر بائو تمریناتشان را دنبال میکنند تا برای حضور در جام جهانی پادووا آماده شوند. در واقع با حضور در کمپ تمرینی ایتالیا، همکاری فدراسیون شمشیربازی و کریستین بائو به صورت رسمی آغاز میشود. بائو قبل از این هم با تیم ملی شمشیربازی همکاری داشت. قبل از المپیک پاریس او با تیم ملی همکاری کرد که در نهایت با اضافه شدن پیمان فخری تیم با حواشی زیادی روبهرو شد و در نهایت این همکاری پایان ناخوشی داشت.
آیا فدراسیون از اتفاقات دوره قبل تجربه کافی را کسب کرده است؟ پورسلمان در توضیح این تصمیم گفت: «در نشست اخیری که به منظور ارائه برنامههای شمشیربازی با وزیر ورزش داشتم، در مورد این همکاری و جوانب آن اطلاعرسانی لازم به وزیر ورزش صورت گرفت. در این نشست در مورد کارنامه کریستین بائو و اینکه ۲۰ مدال قهرمانی جهان و ۱۰ مدال المپیک دارد و حضور او کنار ملیپوشان تأثیرگذار خواهد بود، گزارش کاملی ارائه شد.» «کریستین بائو» مربی تراز اول شمشیربازی جهان است و همکاری فدراسیون با این مربی شاید بتواند یک راه خروج از بحران باشد اما طبیعی است که نباید از این همکاری انتظار خروجی زودهنگام داشت. باید به این مربی مهلت داد تا بتواند تیم جدیدی را در سابر بسازد، شاید این باختهای شمشیربازی به پایان برسد.