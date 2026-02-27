به گزارش ایلنا، سارا دیدار در ارزیابی گروه ایران در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ گفت قرار گرفتن در کنار تیم‌هایی مانند استرالیا و کره‌جنوبی نشان‌دهنده سختی مسیر است، اما این موضوع باعث کاهش انگیزه بازیکنان نمی‌شود. او با تأکید بر رؤیای حضور در جام جهانی افزود تیم ملی بانوان با تکیه بر انگیزه بالا و تجربه بازی‌های بزرگ، تلاش می‌کند از این فرصت برای پیشرفت و کسب نتایج درخشان استفاده کند.

این مصاحبه را در زیر می‌خوانید:

گروه‌بندی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ برای ایران چگونه ارزیابی می‌شود و دیدگاه شما نسبت به آن چیست؟

ما در گروهی بسیار دشوار قرار گرفته‌ایم. با این حال، فارغ از دشواری گروه، من شخصاً همواره رؤیای حضور در جام جهانی را در سر داشته‌ام. هنگامی که گروه‌بندی اعلام شد، در ابتدا دشواری آن را احساس کردم، اما به اعتقاد من، داشتن رؤیا و آرمان امری ضروری است و ما موظفیم تمام تلاش خود را به‌کار بگیریم تا نتایج درخشانی به دست آوریم. از یک‌سو خوشحالم که در این گروه حضور داریم؛ زیرا فرصت بازی مقابل تیم‌های سطح بالا را به‌دست آورده‌ایم و این مسابقات می‌تواند تجربه‌های ارزشمندی برای ما به ارمغان آورد. قبل از هر چیزی خوشحالم که در این مرحله هستیم و ما با یک برد مقتدرانه مقابل اردن توانستیم به جام ملت‌ها صعود کنیم و ان‌شاءالله که بتوانیم نتایج خوبی را برای کشورمان رقم بزنیم.

‌‌در این دوره از جام ملت‌ها، شش تیم برتر به‌طور مستقیم به جام جهانی صعود می‌کنند و حتی برخی تیم‌های سوم نیز شانس حضور دارند. این موضوع تا چه حد انگیزه تیم را افزایش داده است؟

بله، شش تیم اول به‌صورت مستقیم راهی جام جهانی خواهند شد و بهترین تیم‌های سوم نیز شانس صعود دارند. در هر صورت، ما انگیزه بسیار بالایی داریم و تمام تلاش خود را به‌کار خواهیم بست. هر آنچه در توان‌مان باشد انجام خواهیم داد تا ان‌شاءالله به نتایج مطلوب دست یابیم.

‌‌ غیبت نگین زندی در خط حمله تیم تا چه حد احساس می‌شود و نظر شما درباره این موضوع چیست؟

در خصوص غیبت نگین زندی باید بگویم که از رده‌های پایه (نونهالان و نوجوانان) با یکدیگر هم‌تیمی بودیم و در سال‌های اخیر نیز همکاری نزدیکی داشتیم و به‌خوبی با یکدیگر هماهنگ شده بودیم. فقدان او هم در لیگ و هم در سطح تیم ملی و باشگاهی تأثیرگذار بوده است. طبیعی است که وقتی تیمی بازیکنی کلیدی را از دست می‌دهد، با چالش‌هایی روبه‌رو شود؛ زیرا فوتبال رشته‌ای تیمی و ‌11نفره است و عملکرد همه بازیکنان در موفقیت تیم مؤثر است. با این حال، ما موفق شدیم جایگزین‌های مناسبی پیدا کنیم و امیدوارم بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم. همچنین آرزو می‌کنم نگین هرچه زودتر بهبود یابد و مجدداً به جمع ما بپیوندد تا در آینده بتوانیم دستاوردهای بزرگ‌تری به‌دست آوریم.

‌‌ تیم ملی استرالیا یکی از حریفان شماست. چه شناختی از فوتبال زنان این کشور دارید و بازی مقابل آنها برای شما چه اهمیتی دارد؟

حقیقتاً من قبل از اینکه اصلاً جام ملت‌ها برگزار شود و با این تیم همگروه شویم، تیم استرالیا را دنبال می‌کردم و فوتبالش را خیلی دوست دارم. این موضوع مربوط به امروز نیست و تقریباً سه سال است که فوتبال‌ ملی این کشور را دنبال می‌کنم. می‌دانم که تقریباً تمامی بازیکنان این تیم لژیونر هستند، در لیگ‌های معتبر اروپا حضور دارند و در رقابت‌های سطح بالای باشگاهی نظیر لیگ قهرمانان اروپا به میدان می‌روند. آنها بازیکنان بسیار باکیفیت و حرفه‌ای هستند. از این‌رو خوشحالم که الان می‌خواهم به جام ملت‌ها بروم و مقابل آنها بازی کنم و این موضوع واقعاً این برای من خیلی انگیزه زیادی ایجاد می‌کند. بازی‌های آنها را هم دیدم، قطعاً می‌روم تا همه تلاشم را به کار ببندم و خوشحالم که در این مسابقات رقابت خواهم کرد و این موضوع برای من معیاری خواهد بود تا توانمندی خودم را بسنجم. قطعاً استرالیا تجربه بازی‌های خیلی زیادی در جام جهانی داشته است. امیدوارم بتوانیم تجربه خوبی کسب کنیم.