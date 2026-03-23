آرسنال فاتح دربی شمال لندن/ تاتنهام حرفی برای گفتن نداشت

جدال حساس و تماشایی آرسنال و تاتنهام با برتری قاطع ۴ بر یک شاگردان آرتتا همراه شد.

به گزارش ایلنا، هفته بیست‌وهفتم لیگ برتر انگلیس با جدال حساس شمال لندن و در تقابل تیم‌های آرسنال و تاتنهام در شرایطی پیگیری شد که دو تیم در ورزشگاه تاتنهام هاتسپر به مصاف هم رفتند.

این دیدار حساس در دقیقه ۳۲ با گل همراه بود و ابرچی ازه آرسنال را پیش انداخت، اما ۲ دقیقه بعد رندال کولو موآنی کار را به تساوی کشاند تا دو تیم نیمه نخست را با تساوی یک بر یک به رختکن بروند.

در نیمه دوم، ویکتور گیوکرش در دقیقه ۴۷ یک بار دیگر آرسنال را پیش انداخت تا شاگردان میکل آرتتا در آستانه یک پیروزی شیرین و دلچسب قرار بگیرند.

ابرچی ازه در دقیقه ۶۱ دبل کرد و موفق شد گل دوم خود و سوم تیمش را برای توپچی‌ها به ثمر برساند. لحظاتی بعد ویکتور گیوکرش نیز با تکرار گل‌زنی در این دیدار، پیروزی تیمش را قطعی کرد و در دقیقه ۴+۹۰ شادی را به هواداران آرسنال هدیه داد تا این دیدار ۴ بر یک شود.

در ادامه تلاش ایگور تودور و شاگردانش ثمری نداشت تا دربی شمال لندن با برتری قاطع ۴ بر یک آرسنال خاتمه یابد.

با این نتیجه آرسنال ۵۸ امتیازی شد و جایگاهش را در صدر مستحکم‌تر کرد و تاتنهام نیز با ۲۹ امتیاز در رده شانزدهم باقی ماند.

