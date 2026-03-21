به گزارش ایلنا، اوسمار ویرا سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست 2 بر یک این تیم مقابل خیبر خرم‌آباد اظهار داشت: باید از هواداران عذرخواهی کنم بابت نتیجه و عملکردی که دور از انتظار آنها بود. مطمئنم بازیکنان تلاش‌شان طوری است که لیاقت پوشیدن این لباس را دارند. فاکتورهایی ممکن است وجود داشته باشد تا ما به چیزی که می‌خواهیم برسیم. همانطور که می‌دانید در هفته جاری اتفاقی از سوی هیئت مدیره و مدیریت باشگاه افتاد. من هیچ‌وقت دخالتی نمی‌کنم که چه کاری باید انجام دهند و چه کاری نباید انجام دهند، چون مدیریت باشگاه با آنهاست، اما نامه اخیر باشگاه یک شکست اعتماد بین من، کادر فنی و بازیکنان بود. باز هم می‌گویم هیئت مدیره و مدیریت هر کاری را که به نفع باشگاه است، می‌توانند انجام دهند. ولی در هر کاری که انجام می‌شود و دخالت مستقیم می‌تواند با رختکن داشته باشد،‌ باید با من مشورت شود.

وی افزود: هر تصمیمی که ارتباط مستقیم با تیم دارد گرفته می‌شود و می‌تواند تأثیر بگذارد، نشانه کم اعتمادی و کم اهمیت جلوه دادن طرف مقابل است. نامه‌ای که داخلی است وقتی در رسانه‌ها و فضای مجازی پخش می‌شود؛ این کمبود اعتماد است و اعتماد به یکدیگر را از بین می‌برد. مواردی در این نامه باشگاه ذکر شده بود که من با آنها موافق نیستم. وقتی حلقه احترام و اعتماد شکسته می‌شود خیلی سخت است که دوباره اینها را به دست بیاوریم. من با هواداران صحبت می‌کنم، چون آنها بیشتر از همه از نتایج ناراحت می‌شوند. از بازیکنان و کسانی که برای تیم شما زحمت کشیدند و موفقیت به دست آوردند، باید حمایت کنید. درست است ما در حال زندگی می‌کنیم، ولی چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده ما را به اینجا رسانده است. از وقتی که من آمدم به فرهنگ ایران،‌ مربیان، داوران و هواداران حریف احترام گذاشتم. در فوتبال وقتی پیروزی وجود دارد، همه می‌خواهند در عکس باشند. در سختی‌ها اما خیلی آدم‌های کمی پیدا می‌شوند که بخواهند شما را کمک کنند و دست شما را بگیرند. آنجاست که می‌توانید دوستی و اعتماد را پیدا کنید.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تمام بازیکنان در نیم‌فصل با نظر شخصی او جذب شده‌اند، توضیح داد: بله بازیکنانی که در نیم‌فصل گرفتند با نظر من بوده است، ولی در آن لیست بازیکنان دیگری هم بودند. حالا باید مدیریت بگوید چرا بازیکنان دیگر را نگرفتند، حالا مسائل مالی بوده است یا چیز دیگری. همانطور که گفتم بازیکنان دیگری هم در لیست ما بودند.

«به هر حال با تمام چالش‌ها مسئول فنی تیم با شماست، چرا اینقدر پرسپولیس بد شده است؟»، اوسمار در پاسخ به این سؤال تأکید کرد: همه اینهایی که گفتم به بازی ربط داشت. هر چیزی که به رختکن مربوط شود، روی بازی هم تأثیر می‌گذارد. از نظر فنی بله درست است و ما در سطح پرسپولیس نیستیم. تنها چیزی که در لحظات بد وجود دارد این است که ما باید بیشتر کار و خودمان را بهتر کنیم.

وی در مورد اینکه تیمش در هفت بازی اخیر پنج شکست را متحمل شده و هواداران در فضای مجازی خواستار اخراج او شده‌اند و اینکه گفته می‌شود برخی بازیکنان این تیم نمی‌خواهند برای تیم اوسمار بازی کنند، تصریح کرد: من نمی‌توانم در مورد چیزی که اطلاع ندارم نظر بدهم. هواداران پرسپولیس صاحب اصلی تیم هستند. من عاشق پرسپولیس هستم، چون باشگاهی بود که من را قبول کرد و به من فضا داد. من اینجا را خیلی دوست دارم. آیا هواداران فکر می‌کنند که مشکل من هستم؟! خیلی راحت است که به توافق برسیم!

سرمربی پرسپولیس در پایان در واکنش به این پرسش که به نظرش عملکرد بد امروز تیمش به دلیل نامه جریمه 20 درصدی از سوی باشگاه بوده است، گفت: شک ندارم. در جلسه‌ای که با هیئت مدیره هم داشتیم آنها فکر می‌کردند نامه تأثیر مثبت می‌گذارد، ولی من گفتم که این نامه می‌تواند اثر منفی بگذارد. چون این نامه یک بی‌احترامی بوده است.

«آیا هیئت مدیره به شما فرصت و اولتیماتومی داده است؟»، اوسمار در پاسخ به این سوال گفت: نه هیچ حرفی به من نزده‌اند.

انتهای پیام/