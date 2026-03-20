رونمایی از ترکیب دو تیم بوده و اینتر

به گزارش ایلنا، کریستین کیوو، سرمربی اینتر میلان، تصمیم گرفته است در دیدار مقابل بودو گلیمت در بازی رفت مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا از متئو دارمیان و فرانچسکو آچربی در ترکیب اصلی استفاده کند.

با وجود اینکه اینتر تحت هدایت کریستین کیوو چهار بازی نخست خود در لیگ قهرمانان را با پیروزی پشت سر گذاشت، اما نتوانست در مرحله لیگ در میان هشت تیم برتر قرار بگیرد.

به همین دلیل، نراتزوری باید مسیر اروپایی خود را در مرحله پلی‌آف ادامه دهد؛ جایی که با تیم شگفتی‌ساز بودو گلیمت روبه‌رو می‌شود.

از سوی دیگر، کیوو پس از پیروزی در دربی مقابل یوونتوس در روز شنبه، ستاره خط میانی تیمش هاکان چالهان‌اوغلو را به دلیل مصدومیت از دست داد. به همین خاطر، مربی ۴۵ ساله اینتر مجبور شد تغییراتی در ترکیب اصلی تیم برای بازی امشب ایجاد کند.

با اینکه الساندرو باستونی پس از دربی ایتالیا با انتقادات زیادی مواجه شد، اما جایگاه او در ترکیب اصلی تضمین شده است. اما این موضوع درباره یان بیسک صدق نمی‌کند؛ او جای خود را به فرانچسکو آچربی داده است. در همین حال، مانوئل آکانجی در سمت راست خط دفاع سه نفره همیشگی کیوو به میدان می‌رود.

یکی از نکات اصلی ترکیب اینتر در سمت چپ است؛ جایی که کارلوس آگوستو به جای فدریکو دی‌مارکو آماده و سرحال، انتخاب شده است. با وجود فرم درخشان دی‌مارکو، این وینگ‌بک ایتالیایی به دلیل فشردگی شدید مسابقات، به استراحت نیاز دارد. در سمت راست نیز متئو دارمیان به جای لوئیس هنریکه از ابتدا بازی می‌کند. به این ترتیب، ستاره برزیلی برای اولین بار از اواخر ژانویه دوباره به ترکیب اصلی بازمی‌گردد.

در بخش میانی زمین، سوچیچ به همراه نیکولو بارلا و هنریک مخیتاریان به ترکیب بازگشته است. بارلا در واقع نقش چالهان‌اوغلو را به عنوان بازی‌ساز بر عهده خواهد گرفت.

در نهایت، لائوتارو مارتینز و فرانچسکو پیو اسپوزیتو زوج خط حمله اینتر را تشکیل می‌دهند و مارکوس تورام روی نیمکت قرار گرفته است.

ترکیب رسمی بودو گلیمت

هایکین، شوولد، گوندرسن، بیورتوفت، بیورکان، فت، برگ، اوین، بلومبرگ، هوگ، هاوگه

ترکیب رسمی اینتر

زومر، آکانجی، آچربی، باستونی، دارمیان، سوچیچ، بارلا، مخیتاریان، کارلوس آگوستو، اسپوزیتو، لائوتارو

