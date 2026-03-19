مهدی علی نژاد: سامانه هوشمند نظارت بر تیم های ملی راه اندازی شد

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت آکادمی ملی المپیک ؛مراسم اختتامیه "رویداد از ایده تا کسب و کار در ورزش" در حالی امروز در آکادمی ملی المپیک با حضوردکتر حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری،دکتر احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان،دکتر مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک،دکتر رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی،جمعی از اعضای هیات اجرایی،معاونین وزارتخانه ها،مسئولین فدراسیون ها مدیران و فعالان ورزشی در این حوزه در آکادمی ملی المپیک برگزار که دکتر علی نژاد پس از بازدید از غرفه های مختلف و گفتگو با مسئولین ارائه کنندگان خدمات نرم افزاری و امکانات سخت افزاری و قدردانی از تلاش های آنها در حوزه ورزش در مراسم اختتامیه آن عنوان داشت: بر اساس گزارش‌های تحلیلی حوزه ورزش در سال ۲۰۲۵، بیش از ۷۰ درصد برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌های ملی در سطح جهان بر پایه تحلیل داده، پایش هوشمند عملکرد و مدل‌های پیش‌بینی آسیب و افت عملکرد طراحی می‌شود.

دبیرکل کمیته المیپک اظهار داشت : این آمار نشان می‌دهد که پیوند فناوری و ورزش قهرمانی، یک روند جهانی و برگشت‌ناپذیر است.وی افزود:در چنین شرایطی، رقابت کشورها تنها در میدان مسابقه شکل نمی‌گیرد؛ بلکه رقابت واقعی در طراحی سیستم‌های هوشمند تمرین، مدیریت استعداد و تحلیل عملکرد جریان دارد،از همین منظر، در کمیته ملی المپیک، تحول فناورانه نه به‌عنوان یک پروژه جانبی، بلکه به‌عنوان بخشی از راهبرد توسعه ورزش قهرمانی کشور تعریف شده است. در ماههای اخیر، یکی از اقدامات مهم ما حرکت به سمت ایجاد زیرساخت داده‌محور برای پایش و نظارت بر تیم‌های ملی بوده است؛ به‌گونه‌ای که اطلاعات تمرینی، پزشکی، عملکردی و روان‌شناختی ورزشکاران، به‌صورت یکپارچه جمع‌آوری و تحلیل شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، راه‌اندازی دپارتمان نوآوری در کمیته ملی المپیک، گامی مهم برای نهادینه‌سازی این رویکرد بوده است؛ دپارتمانی که مأموریت آن، پیوند میان پژوهش، فناوری و نیازهای واقعی تیم‌های ملی است. ما معتقدیم نوآوری زمانی اثرگذار است که از دل میدان مسابقه برخیزد و دوباره به همان میدان بازگردد.دکتر علی نژاد ضمن تاکید بر اینکه در این مسیر، همکاری نزدیک با نهادهای متولی فناوری کشور نقشی تعیین‌کننده دارد اظهار داشت: از جمله همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی که بستر علمی و فناورانه لازم برای توسعه فناوری‌های ورزشی را فراهم کرده‌اند. این تعامل زمینه‌ساز شکل‌گیری یک اکوسیستم جدید در ورزش قهرمانی است؛ اکوسیستمی که در آن، ایده‌های دانشگاهی به ابزارهای عملی برای تیم‌های ملی تبدیل می‌شود.

وی در پایان ضمن تشکر از وزارت ورزش و جوانان که حمایت جدی از توسعه فناوری‌ها و هوش مصنوعی در ورزش داشته است افزود : وزارت ورزش و جوانان نشان داد که نگاه مدیریت ورزش کشور، نگاهی آینده‌نگر و راهبردی است.ما هم در کمیته ملی المپیک معتقدیم قهرمان آینده، تنها محصول تمرین بیشتر نیست؛ بلکه محصول تصمیم‌گیری هوشمندتر است و آینده ورزش ایران، در گرو پیوند پایدار میان علم، فناوری و میدان قهرمانی است از همه برگزارکنندگان، شرکت‌کنندگان و حامیان این رویداد صمیمانه قدردانی می‌کنم و برای همه شما آرزوی توفیق دارم.

