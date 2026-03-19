ترکیب استقلال مقابل الحسین

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال از ساعت 21:45 امشب (سه‌شنبه) در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2 در ورزشگاه بین‌المللی امان به مصاف الحسین اردن می‌رود.

ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال ترکیب تیمش را به شرح زیر اعلام کرد:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، ابوالفضل جلالی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، روزبه چشمی، منیر الحدادی، دوکنز نازون، موسی جنپو، یاسر آسانی و محمدحسین اسلامی.

رستم لطفولین از ازبکستان قضاوت این دیدار را برعده دارد.

