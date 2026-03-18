اوسمار و مدیریت به دنبال بازگرداندن سیدجلال

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای هیات مدیره پرسپولیس به هیچ عنوان نمی‌خواهند برچسب "بازنده" یا "ناکام" را در پایان این فصل به دنبال نام خود داشته باشند. صرف اینکه تغییرات مدیریتی و فنی شکل گرفته طی ماه‎‌های اخیر در این باشگاه به واسطه بازگشت دوباره این تیم به مدار موفقیت و کسب جام بوده است.

هرچند برخی اتفاقات خارج از دست نیز موانعی را در مسیر تحقق اهداف این باشگاه شکل داده است، اما اکنون مدیران تیم مدعی هستند به واسطه تغییرات فنی – با جذب اوسمار ویه‌‎را- (به عنوان مربی مورد اقبال هواداران و با سابقه فنی مناسب و نتیجه‌گیری و قهرمانی) از یک سو، جذب بازیکنان مدنظر کادرفنی و در ادامه اردوی آماده سازی نیم فصل و پرداختی لازم و تعهد شده از سوی دیگر، آنها تمامی اقداماتی که باید برای موفقیت تیم از سوی مدیریت صورت می‌گرفت را به نتیجه رسانده‌اند.

در خصوص مسائل خارجی نیز آنها با بیانیه قاطع و مدیریتی خود، گوشی را دست بازیکنان و دیگر اعضای تیم داده‌اند تا از این حیث امیدوار باشند بازیکنان و اعضای تیم حداقل در بازه زمانی تمرینی و بازی رسمی، با تمرکز و احساس مسوولیت لازم، به دنبال کسب نتیجه باشند.

اما اکنون بحث جدیدی نیز در خصوص این تیم به گوش می‌رسد؛ برخی مشکلات داخل رختکن باعث شده تا این باشگاه و البته شخص اوسمار به دنبال بازگرداندن یا به نوعی اضافه کردن یک عضو جدید به کادرفنی باشند. عضوی نام آشنا و البته تا حد زیادی محبوب بین هواداران: "سیدجلال حسینی".

کاپیتان اسبق پرسپولیس با سابقه طولانی مدت در تیم ملی و این باشگاه و مرد اول رکورددار عناوین قهرمانی و فردی که بعد از پایان دوران فوتبالی به کادرفنی یحیی گل محمدی اضافه شده بود و بعد از جدایی این مربی با اوسمار کار را تا قهرمانی ادامه داد.

با این حال اتفاقاتی رقم خورد که همکاری او در کادرفنی پرسپولیس تداوم نداشت و ماه‌های اخیر علیرغم پیشنهاداتی که متوجه سیدجلال حسینی بود او ترجیح داد به کار شخصی‌اش پرداخته و دورادور فوتبال را دنبال کند. در این خصوص گفته می‌شود عدم سپردن نیمکت پرسپولیس بعد از جدایی اوسمار و انتخاب گاریدو سهم زیادی در این جدایی داشته است. بعد از آن نیز بحث حضور سیدجلال حسینی به عنوان سرمربی شکل گرفته بود که مشخص نشد به چه دلیلی این ریسک پذیرفته نشد!

اکنون اما هم در بخش مدیریتی و هم کادرفنی بحث بازگشت دوباره سیدجلال حسینی داغ شده است. کاپیتان محبوب که فارغ از بحث فنی، بازگشت او بیشتر برای ارتباط رختکن تیم و کادرفنی خواهد بود. موضوعی که طی هفته‌های اخیر بحث آن داغ بوده و گفته شده که شکاف بزرگی بین برخی بازیکنان و حتی کادرفنی شکل گرفته و حضور سیدجلال حسینی می‌تواند این موضوع را برطرف کند.

اما موضوع اصلی اینجاست که شایعه شده برخی افراد حاضر در تیم با این بازگشت مخالف هستند! افرادی که در ظاهر شاید دوستان نزدیک سیدجلال حسینی نیز محسوب شوند اما در جلساتی که در این خصوص شکل گرفته نارضایتی خود را بابت این بازگشت اعلام کرده‌اند تا مدیریت نیز در آن مقطع نسبت به این قضیه کوتاه بیاید.

باشگاه اما با توجه به اتفاقات شکل گرفته کنونی و موضع قاطعی که در خصوص بازیکنان گرفته، اینبار بعید است نسبت به خواسته قلبی برخی از آنها توجه داشته باشد و به همین منظور احتمالا طی روزهای آتی باید شاهد بازگشت دوباره سیدجلال حسینی بود.

