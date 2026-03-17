پیروزی اینتر مقابل یوونتوس 10 نفره در دربی مهیج ایتالیا
دربی جذاب و پُرگل ایتالیا با پیروزی اینتر بر یوونتوس به سرانجام رسید.
به گزارش ایلنا، در مهمترین بازی هفته بیستوپنجم سری A ایتالیا و از ساعت 23:15 شب گذشته (شنبه) تیم فوتبال اینتر در ورزشگاه خانگی خود، سنسیرو میزبان یوونتوس بود و با گل برتری دیر هنگام و دراماتیک به پیروزی 3 بر 2 رسید.
برای نراتزوری در این بازی؛ کامبیاسو (17-گلبهخودی)، پیواسپوزیتو (76) و زیلینسکی (90) گلزنی کردند و گلهای بیانکونری نیز توسط کامبیاسو (26) و لوکاتلی (83) زده شدند.
یوونتوس همچنین با اخراج کالولو در دقیقه 42 مجبور شد 10 نفره به بازی ادامه دهد.