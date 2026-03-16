اوسمار: نگران نیستم از پرسپولیس اخراج شوم
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تأکید کرد، نگران بهتر شدن تیمش هست نه اخراج از جمع سرخپوشان.
به گزارش ایلنا، اوسمار لوس ویرا پس از شکست 3 بر یک پرسپولیس مقابل گلگهر سیرجان در نشست خبری اظهار داشت: متأسفانه نتوانستیم عملکردی که مدنظرمان بود، داشته باشیم. بازی برای ما اهمیت زیادی داشت، چون گلگهر رقیب مستقیم ما برای رسیدن به صدر بود. نمیتوانیم نکات مثبت بازی را هم نادیده بگیریم مثل دوندگی بچهها و اینکه دنبال بازگرداندن نتیجه بودند، اما برای فوتبال بازی کردن باید از نظر تکنیکی هم پیشرفت داشته باشیم.
وی با ابراز تأسف از اینکه شاگردانش در جریان بازی پاسهای اشتباه زیادی میدهند، یادآور شد: بازی متفاوتی بود چون همه گلها از بیرون محوطه بود و ما فقط از داخل محوطه شانس گلزنی داشتیم. از الان باید روی اعتمادبهنفس بچه ها کار کنیم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به این سؤال که با توجه به چهارمین شکست سرخپوشان در نیمفصل دوم آیا نگران برکناریاش از سمت سرمربیگری این تیم نیست، تأکید کرد: من نگران اخراج از تیم نیستم، نگران بهتر شدن تیمم هستم. ماندن یا نماندن یک مربی بستگی به مدیریت باشگاه دارد.
اوسمار درباره ناآماده بودن بازیکنان پرسپولیس تأکید کرد: باید سعی کنیم بازیکنان را آماده کنیم. مصدومیت هم در فوتبال پیش میآید. وقتی نتیجه نمیگیریم هم فشارها زیاد میشود. سعی میکنیم با این موضوع کنار بیاییم و بهتر شویم.
وی راجع به تأثیر غیبت تماشاگران در نتایج پرسپولیس هم گفت: نه میتوانیم رد کنیم و نه میتوانیم قبول کنیم. درست است تماشاگران زیاد میتوانستند به ما کمک کنند.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پرسپولیس در بازی عصر شنبه تنها سه شانس گل داشته است، تصریح کرد: گلگهر چند شانس داشت؟ فکر میکنم شانس پرسپولیس بیشتر از گلگهر بود، ولی گلگهر بهتر عمل کرد و گل زد.
اوسمار در پایان یادآور شد: پرسپولیس در 10 سال گذشته هشت بار قهرمان شده است. با این اوصاف عادی است که هواداران بخواهند تیمشان دوباره قهرمان شود. الان سخت است که بگوییم کدام مورد باعث عدم نتیجهگیری شده است. مجموع عملکردها این را نشان میدهد.
وی ادامه داد: من ناراحتی هواداران را درک میکنم. در رختکن هم ناراحتی و تعصب بچهها مشخص است. فقط یک مدل است که بچهها روحیه خودشان را از دست ندهند، آنهم این است که هواداران حمایت کنند تا بچهها روحیهشان را به دست بیاورند.