رن 3 - 1 پاری سن ژرمن؛ پاریسی ها حرفی برای گفتن نداشتند

به گزارش ایلنا، در یکی از عجیب‌ترین و دراماتیک‌ترین مسابقات لیگ یک فرانسه، پاری‌سن‌ژرمنِ پرستاره در ورزشگاه روازون پارک مقابل رن تن به شکست سنگین ۳-۱ داد. شاگردان لوئیس انریکه که برای تثبیت صدرنشینی به میدان آمده بودند، اسیر انگیزه‌ تیم بی‌سرمربی رن شدند تا یک شکست تحقیرآمیز در کارنامه‌شان ثبت شود.

‌شروع طوفانی رن و جادوی التعمری

بازی با فشار بی‌امان میزبان آغاز شد. هنوز ۶ دقیقه از بازی نگذشته بود که شلیک ۲۵ یاردی لپائول تیر دروازه پاریس را لرزاند. در حالی که پاریسی‌ها روی ضدحملات توسط دوئه و دمبله موقعیت‌سوزی می‌کردند، در دقیقه ۳۴ استادیوم از شادی منفجر شد. موسی التعمری، ستاره اردنی، با یک چرخش دیدنی و ضربه کات‌دار پای چپ از لبه محوطه جریمه، تور دروازه سافونوف را فرو ریخت تا رن با برتری راهی رختکن شود.

نیمه دوم با یک موقعیت طلایی برای رن شروع شد که از دست رفت، اما در دقیقه ۶۹، ضربه سر چکشی لپائول روی کرنر ارسالی شیمانسکی، گل دوم رن را به ثمر رساند. پاریس که چیزی برای از دست دادن نداشت، دو دقیقه بعد توسط عثمان دمبله، ستاره سابق رن، یکی از گل‌ها را جبران کرد.

در دقایق پایانی، لوئیس انریکه با به میدان فرستادن گونسالو راموس فشار را دوچندان کرد، اما سد محکمی به نام بریس سامبا مانع از بازگشت پاریس شد. گلر رن در چندین صحنه متوالی، از جمله دو مهار پیاپی مقابل ضربات راموس و بارکولا، واکنشی استثنایی داشت تا امیدهای پاریس ناامید شود.

‌تیر خلاص امبولو بر پیکر بی‌جان پاریس

در حالی که پاریس سراپا حمله بود، رن در دقیقه ۸۱ روی یک ضدحمله برق‌آسا تیر خلاص را شلیک کرد. پاس رو به جلوی بلاس در دهانه دروازه به بریل امبولو رسید و مهاجم تعویضی با سینه توپ را به تور چسباند تا سکوهای روازون پارک به مرز انفجار برسند.

این شکست در حالی رقم خورد که آمار بازی حکایت از برتری مطلق پاریس داشت (۲۲ شوت در مقابل ۱۳ شوت رن و امید گل ۳.۶۲ مقابل ۱.۳۶)، اما بی‌دقتی مهاجمان و درخشش خیره‌کننده سامبا باعث شد تا انریکه با دست خالی به پاریس برگردد. حالا اگر لانس فردا پیروز شود، پاریس صدر جدول را هم از دست خواهد داد تا بحران در اردوی پاریسی‌ها تکمیل شود.

