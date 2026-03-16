جدول لیگ قهرمانان اروپا؛ رئالی ها صعود مستقیم را به پلی آف ترجیح دادند

به گزارش ایلنا، مرحله لیگ یا همان گروهی لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵ با ماجرایی پرجزئیات و سرنوشت‌ساز به خط پایان رسید؛ پایانی که بیش از هر چیز نشان داد فرمت جدید رقابت‌ها، اگرچه بحث‌برانگیز بوده، اما از نظر هیجان و پیچیدگی جدول، کاملاً مؤثر عمل کرده است. آخرین شب مسابقات، تغییرات بزرگی در جدول ایجاد کرد و چند تیم بزرگ از صعود مستقیم به مرحله یک‌هشتم نهایی محروم شدند.

ضربه سنگین به مادریدی‌ها

رئال مادرید و اتلتیکومادرید بزرگ‌ترین بازندگان این هفته پایانی بودند. هر دو تیم مادریدی با شکست برابر بنفیکا و بودو گلیمت، شانس صعود مستقیم به جمع هشت تیم برتر را از دست دادند و حالا باید راه سخت‌تر مرحله پلی‌آف (یک‌شانزدهم نهایی) را طی کنند.

برای رئال مادرید، شرایط حتی تلخ‌تر هم بود؛ این تیم با یک تساوی ساده می‌توانست در جمع هشت تیم اول باقی بماند، اما شکست ۴-۲ در لیسبون مقابل بنفیکا، آن‌ها را به رتبه نهم جدول فرستاد. حالا رئال باید در پلی‌آف به مصاف بودو گلیمت نروژ یا دوباره بنفیکا برود، با این امتیاز که بازی برگشت در سانتیاگو برنابئو برگزار خواهد شد.

اتلتیکومادرید نیز شرایط مشابهی دارد. شاگردان سیمئونه با شکست ۲-۱ مقابل بودو گلیمت، از جمع هشت تیم برتر بیرون ماندند و در پلی‌آف باید مقابل گالاتاسرای یا کلوب بروژ صف‌آرایی کنند. دیدار برگشت این تیم هم در واندا متروپولیتانو خواهد بود. قرعه‌کشی این مرحله روز جمعه ساعت ۱۲ ظهر در نیون برگزار می‌شود.

بارسلونا؛ صعود آرام و حساب‌شده

در میان نمایندگان اسپانیا، بارسلونا شرایط کاملاً متفاوتی داشت. این تیم با کامبک و پیروزی قاطع ۴-۱ مقابل کپنهاگن، توانست به‌عنوان تیم پنجم جدول وارد یک‌هشتم نهایی شود. این جایگاه به بارسا اجازه می‌دهد تا مراحل حذفی را با بازی برگشت خانگی دنبال کند، مگر اینکه در نیمه‌نهایی به یکی از چهار تیم بالاتر جدول برخورد کند.

نکته مهم دیگر برای بارسا این است که به دلیل جایگاه ششم چلسی، دو تیم تا فینال با هم روبه‌رو نخواهند شد.

بالای جدول؛ سلطه انگلیسی‌ها

صدر جدول مرحله لیگ در اختیار آرسنال قرار گرفت؛ تیمی که با کسب حداکثر امتیاز، بدون حرف و حدیث صدرنشین شد. بایرن مونیخ دوم شد و این دو تیم تا فینال از برخورد با یکدیگر در امان هستند و تمام مراحل حذفی تا فینال را با میزبانی در بازی برگشت انجام خواهند داد.

در کنار آن‌ها، تیم‌های زیر جمع هشت تیم برتر را تکمیل کردند:

لیورپول

تاتنهام

بارسلونا

چلسی

اسپورتینگ لیسبون

منچسترسیتی

نکته قابل توجه، حضور پنج تیم انگلیسی در میان صعودکنندگان مستقیم به مرحله یک‌هشتم نهایی است؛ آماری که بار دیگر قدرت لیگ برتر را در سطح اروپا نشان می‌دهد.

پلی‌آف؛ مسیر دشوار بزرگان

تیم‌های رده نهم تا بیست‌وچهارم جدول باید راه پلی‌آف را طی کنند؛ مسیری که ریسک بالایی دارد و جایی برای اشتباه باقی نمی‌گذارد. تیم‌های حاضر در این مرحله عبارت‌اند از:

رئال مادرید، اینتر، پاری‌سن‌ژرمن، نیوکسل، یوونتوس، اتلتیکومادرید، آتالانتا، بایرلورکوزن، دورتموند، المپیاکوس، کلوب بروژ، گالاتاسرای، موناکو، قره‌باغ، بودو گلیمت و بنفیکا.

شبی که جدول را زیر و رو کرد

اوج هیجان این فرمت جدید، در دقایق پایانی آخرین شب رقم خورد؛ جایی که اسپورتینگ لیسبون با گل دقیقه پایانی آلیسون سانتوس مقابل اتلتیک بیلبائو (پیروزی ۳-۲)، ناگهان به جمع هشت تیم برتر پرید و جای رئال مادرید را گرفت. همزمان، شکست رئال در لیسبون، این جابه‌جایی را قطعی کرد.

در سایر دیدارها، پاری‌سن‌ژرمن که مدافع عنوان قهرمانی است، با تساوی مقابل نیوکسل مانند فصل گذشته راهی پلی‌آف شد و اتلتیکو مادرید نیز با شکست برابر بودو گلیمت، همین سرنوشت را تجربه کرد.

مرحله لیگ لیگ قهرمانان اروپا با جدولی فشرده، تغییرات لحظه آخری و سرنوشت‌هایی غیرقابل پیش‌بینی به پایان رسید. تیم‌هایی با نام‌های بزرگ مجبور شدند مسیر سخت‌تری را انتخاب کنند و در مقابل، تیم‌هایی منظم‌تر و کم‌حاشیه‌تر، پاداش ثبات خود را گرفتند. حالا همه نگاه‌ها به قرعه‌کشی پلی‌آف در روز جمعه دوخته شده؛ جایی که مسیر نهایی رسیدن به یک‌هشتم نهایی، شفاف‌تر از همیشه مشخص خواهد شد.

