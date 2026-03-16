به گزارش ایلنا، در هشتمین و آخرین هفته فاز لیگی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 و از ساعت 23:30 شب گذشته (چهارشنبه) 18 بازی به صورت همزمان برگزار شد و در نهایت 8 تیم ابتدای جدول شامل؛ آرسنال، بایرن مونیخ، لیورپول، تاتنهام، بارسلونا، چلسی، اسپورتینگ و منچسترسیتی به صورت مستقیم راهی اولین مرحله حذفی (یک‌هشتم نهایی) شدند.

همچنین 16 تیم شامل تیم‌های نهم تا بیست‌وچهارم نیز به پلی‌آف راه یافتند. این تیم‌ها عبارتند از؛ رئال مادرید، اینتر، پاری‌سن‌ژرمن، نیوکاسل، یوونتوس، اتلتیکو مادرید، آتالانتا، بایرلورکوزن، دورتموند، المپیاکوس، کلوب بروژ، گالاتاسرای، موناکو، قره‌باغ، بوده گیلمت و بنفیکا.

نتایج کامل هفته پایانی فاز لیگی به شرح زیر است:

بنفیکا 4 - رئال مادرید 2

بارسلونا 4 - کپنهاگن یک

آژاکس یک - المپیاکوس 2 (طارمی پاس گل اول تیمش در دقیقه 52 را داد.)

آرسنال 3 - غیرت 2

دورتموند صفر - اینتر 2

ناپولی 2 - چلسی 3

پاری‌سن‌ژرمن یک - نیوکاسل یک

موناکو صفر - یوونتوس صفر

آیندهوون یک - بایرن مونیخ 2

اتلتیک بیلبائو 2 - اسپورتینگ 3

اتلتیکو مادرید یک - بوده گیلمت 2

لورکوزن 3 - ویارئال صفر

کلوب‌بروژ 3 - مارسی صفر

اینتراخت صفر - تاتنهام 2

لیورپول 6 - قره‌باغ صفر

منچسترسیتی 2 - گالاتاسرای صفر

پافوس 4 - اسلاویاپراگ یک

سن‌ژیلوا یک - آتالانتا صفر

