اعلام ترکیب دو تیم سپاهان و گل گهر سیرجان
ترکیب دو تیم سپاهان و گل گهر مشخص شد.
به گزارش ایلنا، از ساعت 16:00 امروز دو تیم سپاهان و گل گهر سیرجان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم خواهند رفت.
ترکیب دو تیم به شرح زیر است:
ترکیب سپاهان برابر گل گهر
سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، محمدامین حزباوی، آریا یوسفی، احسان حاجصفی، عارف حاجیعیدی، ریکاردو آلوز، ایوان سانچز، محمدمهدی لطفی، کاوه رضایی و مجید علیاری
ترکیب گل گهر برابر سپاهان
فرزین گروسیان، علیرضا علیزاده، امیر جعفری، سیاوش یزدانی، مهدی تیکدری، نمانیا توماسویچ، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی، پوریا پورعلی، امیر شبانی و پوریا لطیفی فر