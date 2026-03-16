اعلام ترکیب دو تیم سپاهان و گل گهر سیرجان

به گزارش ایلنا، از ساعت 16:00 امروز دو تیم سپاهان و گل گهر سیرجان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب دو تیم به شرح زیر است:

ترکیب سپاهان برابر گل گهر

سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، محمدامین حزباوی، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، ریکاردو آلوز، ایوان سانچز، محمدمهدی لطفی، کاوه رضایی و مجید علیاری

ترکیب گل گهر برابر سپاهان

فرزین گروسیان، علیرضا علیزاده، امیر جعفری، سیاوش یزدانی، مهدی تیکدری، نمانیا توماسویچ، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی، پوریا پورعلی، امیر شبانی و پوریا لطیفی فر

