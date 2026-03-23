حدادی فر: وعده داند تا سه روز آینده ذوب آهن تقویت شود

به گزارش ایلنا، قاسم حدادی‌فر پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل استقلال اظهار داشت: شرایط خیلی سختی داریم و با دو شکست به این بازی آمدیم که شرایط را در جدول برای ما دشوار کرده بود. 30 روز پیش لیست مدنظر را برای جذب و تقویت به باشگاه دادم، ولی تا الان اتفاق مثبتی نیفتاده است و قول داده‌اند در چند روز آینده و قبل از بازی با مس اتفاقاتی می‌افتد، من که امیدوار نیستم.

وی درباره تقابل معروف به دارا و ندار و شرایط فنی دیدار ذوب‌آهن - استقلال خاطر نشان کرد: شرایط دو تیم قابل قیاس نیست، ولی امروز بازیکنان ما فقط خوب جنگیدند و شکل فوتبالی که مدنظر داشتیم انجام نشد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن افزود: همه نگرانی من بازی با مس رفسنجان است و تلاش‌مان را می‌کنیم تا نتیجه بگیریم و حاشیه امنی برای خودمان ایجاد کنیم. امتیازات راحتی از دست دادیم و جایگاه ما اینجای جدول نیست. امروز هم فشار زیادی روی تیم بود ولی بازیکنان ما توانستند جنگندگی خوبی داشته باشند و این یک امتیاز را بگیریم. واقعاً در برخی پست‌ها به بازیکن نیاز داریم و امیدوارم اتفاقات خوبی رخ بدهد.

وی درباره بازیکنانی که در نیم‌فصل به ذوب‌آهن اضافه شدند و میزان رضایت از آنها گفت: مهاجم نوک تیم ما امروز خالدی 19 ساله بود. او با کیفیت بازی کرد، با اینکه بازی مقابل استقلال برای‌اش سنگین بود. من از عملکردش راضی هستم. دو بازیکن دیگر کاظمی و انتظاری هم کیفیت خوبی و بیشتر از این دارند که در آینده بهتر می‌شوند. مشکل ما نقاط دیگری از زمین است و امیدوارم دو سه روز آینده اتفاقات خوبی رخ بدهد و مسئولان این قول را داده‌اند که به تیم کمک کنند.

